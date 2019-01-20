У США помер відомий собака на прізвисько Бу: милі фото зірки соціальних мереж

Зранку 19 січня у США помер померанський шпіц на прізвисько Бу, якого називали наймилішим собакою у світі.

Про це повідомили власники тварини на її офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: В Австралії знайшли опосума, що схожий на Пікачу: милі фото

Вони вважають, що Бу не витримав смерті свого товариша, собаки Бадді: тварини прожили разом 11 років.

Наші серця розбиті, та ми щасливі, що він більше не відчуває болю або дискомфорту,

– зазначили господарі.

Домашнього улюбленця придбали у 2006-му. Через три роки його власники жартома створили собаці власну сторінку у Facebook й вона стала вірусною.Зараз на неї підписані понад 16 мільйонів людей.

За життя Бу часто запрошували на різні телевізійні шоу, а творці мобільних додатків навіть придумали однойменну гру.

Господарі песика розповіли, що впродовж його життя отримували чимало відгуків від людей, які розповідали, що Бу "прикрашав їхні сірі будні у складні часи".

До слова, напередодні Нового року в американському штаті Каліфорнія заборонили продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. Закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку, набув чинності з 1 січня 2019 року.