У США помер відомий собака на прізвисько Бу: милі фото зірки соціальних мереж

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Бу помер у віці 12 років
Бу помер у віці 12 років / Соцмережі

Зранку 19 січня у США помер померанський шпіц на прізвисько Бу, якого називали наймилішим собакою у світі.

Про це повідомили власники тварини на її офіційній сторінці у Facebook.

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Вони вважають, що Бу не витримав смерті свого товариша, собаки Бадді: тварини прожили разом 11 років.

Наші серця розбиті, та ми щасливі, що він більше не відчуває болю або дискомфорту,
– зазначили господарі.

Домашнього улюбленця придбали у 2006-му. Через три роки його власники жартома створили собаці власну сторінку у Facebook й вона стала вірусною.Зараз на неї підписані понад 16 мільйонів людей.

За життя Бу часто запрошували на різні телевізійні шоу, а творці мобільних додатків навіть придумали однойменну гру.

Господарі песика розповіли, що впродовж його життя отримували чимало відгуків від людей, які розповідали, що Бу "прикрашав їхні сірі будні у складні часи".

До слова, напередодні Нового року в американському штаті Каліфорнія заборонили продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. Закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку, набув чинності з 1 січня 2019 року.

Теги: LifeStyle Новини США Світ тварин Новини культури
Джерело: Lifestyle
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