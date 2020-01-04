24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

У США померла 21-річна реперка Лексія Аліджай

604 Читать новость на русском
Померла реперка Лексія Аліджай / Instagram / @lexiialijaii

Померла американська реперка Лексія Аліджай. На час смерті дівчині було всього 21 рік. Наразі представники артистки та її родичі не розголошують причини.

Як повідомляє The Daily Mail, інформацію про смерть Лексії Аліджай підтвердила її сестра у мережі. За її словами, популярна у США реперка померла 1 січня після святкування Нового року. Загадкову смерть зірки розслідують правоохоронці. 

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Ендрю Данбар спростував новини про свою смерть: деталі скандалу

"Пішла з життя справжня легенда... Я така спустошена зараз, щоб щось сказати. Моя прекрасна сестро, з таким великим талантом і душею, тебе не стало занадто рано", – написала сестра співачки Рейз Кларк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lil Lexii (@lexiialijaii)

Прихильники Лексії Аліджай досі оговтуються від новин про втрату. Ще 31 грудня реперка активно публікувала дописи з підготовки до Нового року та готувалась зустріти 2020-ий у колі друзів. Тому що сталось із 21-річною співачкою, наразі невідомо. 

Померла Лексія Аліджай: що відомо про зірку

Справжнє ім'я харизматичної реперки – Алексіс Аліджай Лінч. Однак свою вокальну кар'єру вона розпочала як Lexii Alijai. Народилась дівчина у місті Сент-Пол, що у штаті Міннесота. Змалку майбутня реперка вивчала музику, тому у підлітковому віці з легкістю почала зачитувати складні тексти під хіп-хоп ритм. 

Дівчину вважали висхідною зіркою, адже завдяки пісням Try Me by Dej Loaf та Thugz Mansion від Tupac вона отримала шалену популярність у США. В 2017 році Лексія Аліджай випустила дебютний альбом із назвою Growing Pains. 

Дивіться кліп до пісні Лексії Аліджай Cold Hearted: відео

 

15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
сьогодні
6780
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 42482
3 січня 20:00 Шість найбільш очікуваних книжок 2020 року
Євгенія Мазур 471
3 січня 13:00 Тренди зими 2020: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 21672
3 січня 11:06 12 страв на Святвечір
Олена Булан 10440
3 січня 10:20 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 8933
Новини
Більше новин
Залиште відгук