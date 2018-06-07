У четвер, 15 листопада, стало відомо про смерть 47-річної моделі та акторки Кім Портер. Зірка тривалий час мала стосунки з популярним репером Diddy (справжнє ім'я – Шон Джон Комбз).

Як повідомляє таблоїд TMZ, модель була знайдена у своєму маєтку в Каліфорнії. На час смерті Кім Портер було 47. Представники репера Diddy підтвердили інформацію про трагедію.

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З сумом підтверджуємо, що Кім Портер більше немає. Ми просимо поважати право рідних на приватне життя,

– йдеться в офіційній заяві.

Напередодні Кім Портер скаржилась на погане самопочуття та консультувалась зі своїм лікарем. Вже вранці, 14 листопада, родичі знайшли 47-річну модель мертвою.

Достеменно невідомо, що стало причиною смерті відомої американки. За словами парамедиків, які приїхали на виклик, Кім Портер могла померти через пневмонію або грип. Незадовго до гибелі вона побувала в Африці, відтак правоохоронці підозрюють, що з континенту зірка могла привезти смертоносну хворобу.

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Тіло моделі знайшли у її ліжку. Правоохоронці заявили, що жодних наркотичних засобів у кімнаті не було виявлено. Окрім цього, не було й слідів насильницької смерті. Відтак тільки судмедексперти визначать, що саме стало причиною смерті Кім Портер.

До слова, Кім Портер мала стосунки з репером Diddy упродовж 13 років. У 2007-му пара вирішила розлучитись. Подружжя виховувало близнят Джессі Джеймс і Д'Ліла, а також сина Крістіана. Водночас Кім Портер продовжувала працювати моделлю та брала участь у шоу свого екс-чоловіка.