У США продали капітанський картуз, смокінги і друкарську машинку засновника Playboy

Аукціонний будинок Julien's Auctions продав на організованих у Лос-Анджелесі торгах особисті речі засновника чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнера, в тому числі його друкарську машинку, смокінги і капітанський кашкет.

Про це повідомили у Twitter аукціонного будинку.

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Головним лотом торгів, які проходили 30 листопада та 1 грудня, стала куплена за 162,5 тисячі доларів друкарська машинка виробництва фірми Underwood. За словами експертів Julien's Auctions, саме на ній Хефнер працював, коли готував до публікації перший випуск журналу Playboy. Оціночна вартість лота становила лише 2-4 тисячі доларів.

Особиста колекція журналів Playboy Хефнера була куплена за 76,8 тисячі доларів. До неї увійшли всі випуски з 1954 року по грудень 2013 року. Оціночна вартість становила 20-40 тисяч. Два червоних шовкових смокінга засновника Playboy продані за 41,6 тисячі і 38,4 тисячі доларів, а його капітанський кашкет – за 19,2 тисячі. Люлька пішла з молотка за 11,5 тисячі доларів.

Водночас перший випуск журналу що належав Хефнеру, з актрисою Мерилін Монро на обкладинці, продано за 31,3 тисячі доларів. За 28,8 тисячі купили вінтажний музичний автомат, за допомогою якого можна прослуховувати 24 пластинки, в тому числі пісні Френка Сінатри, Арті Шоу і Гаррі Джеймса. Пізніше в грудні Julien's Auctions проведе ще один аукціон, на якому будуть виставлені особисті речі Хефнера.

Hugh Hefner's items including smoking jacket, first Playboy issue and 'viagra ring' sold at LA auction https://t.co/wi8TjeafFK — Sky News (@SkyNews) 2 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Х'ю Хефнер помер 28 вересня 2017 року у віці 91 років. Засновник легендарного журналу Playboy пішов з життя у власному будинку у колі сім'ї.