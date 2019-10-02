У США продають будинок, в якому застрелився Курт Кобейн: фото

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Фото будинку
Фото будинку / ewingandclark.com

В американському Сієтлі виставили на продаж будинок, який фронтмен гурту Nirvana Курт Кобейн з дружиною придбали незадовго до смерті музиканата.

Усього за 7,5 мільйонів доларів можна отримати у власність фрагмент історії рок-н-ролу, пише CNN. 

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Курт Кобейн та його дружина Кортні Лав придбали цю нерухомість у січні 1994 року. Подружжя проживало там з донькою. 5 квітня того ж року музикант застрелився в оранжереї будинку. 

Курт Кобейн
Курт Кобейн з дружиною та донькою

Кортні Лав жила у маєтку ще три роки, поки не продала його за 2,9 мільйона доларів. Як повідомили у Департаменті мікрорайонів Сіетла, нинішні власники придбали будинок у Банку США у 2000 році.

Житло побудоване у 1902 році у стилі королеви Анни. Його площа – 743 квадратні метри, а розташоване воно на земельній ділянці площею майже три тисячі "квадратів"

В маєтку є чотири спальні та чотири ванні кімнати з окремим гаражем та підпірною стіною, добудовані у 1999 році. У відкритому доступі є лише знімки будинку зовні, фотографій інтер'єру немає. 

Дивіться фото будинку зовні:


Зазначимо, що в переліку об'єктів нерухомості рієлтор називає цей маєток "ідеально доглянутим будинком".

Хто такий Курт КобейнВокаліст і гітарист американської рок-групи Nirvana. Музикант народився 20 лютого 1967 року. У грудні 1987 року Курт, Кріст Новоселіч і барабанщик Аарон Буркхард створили групу Nirvana. У вересні 1991 року був виданий другий альбом "Nevermind", який відзначили платиновим диском. Головна доріжка "Smells Like Teen Spirit" увійшла в десятку кращих пісень британського хіт-параду."Nevermind", який розійшовся тиражем в 10 мільйонів екземплярів, критики називають одним з кращих альбомів в історії музики.

Після концерту 1 березня 1994 року в Мюнхені Кобейн захворів на бронхіт і важкий ларингіт. Вранці 4 березня в Римі Кобейн був знайдений без свідомості в кімнаті готелю. У наступні тижні далася взнаки давня залежність Кобейна від героїну. Друзі вмовили музиканта відправитися в реабілітаційну клініку, проте вже через кілька днів він втік з лікарні і полетів в Сіетл. 8 квітня 1994 він був знайдений мертвим в своєму будинку в Сіетлі. За версією слідства, 5 квітня 1994 року Курт Кобейн, перебуваючи під впливом наркотиків, покінчив життя самогубством. Музикант залишив передсмертну записку, в якій звернувся до численних шанувальників і рідних.

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Теги: LifeStyle Музика Новини США Продаж нерухомості Новини нерухомості світу Самогубство Новини LifeStyle
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