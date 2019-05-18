У США прощаються з серіалом "Теорія великого вибуху", який тривав 12 років

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Серіал "Теорія великого вибуху" закінчився після 12 років зйомок
Серіал "Теорія великого вибуху" закінчився після 12 років зйомок / Фото з відкритих джерел

У четвер 16 травня показали дві останні серії комедійного американського серіалу "Теорія великого вибуху", який йшов на екранах з 2007 року. Актори та шанувальники прощаються з ситкомом.

Джонні Галекі, який зіграв фізика Леонарда Хофстедтера, опублікував в інстаграмі відео, на якому продюсер і сценарист Чак Лоррен плескає нумератором перед зйомкою останнього кадру.

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Кейлі Куоко, яка зіграла Пенні, опублікувала відеозапис на якому актори обіймаються.

Мелісса Ройч, у серіалі вона Бернадетт, сказала, що зйомки стали для неї "найбільшою подією у житті".

Пости прощання з серіалом виклали акторка Маїм Бялик (Емі Фарру Фаулер) і Джим Парсонс (Шелдон).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was really hard to pick the right pic for this post, so here is a shot of us in a hug after we filmed the last group scene we would ever film for the series... and TONIGHT is THE NIGHT... it’s the series finale at 8pm EST and then there’s the Young Sheldon (season!) finale, and then a special behind the scenes show hosted by @kaleycuoco and @sanctionedjohnnygalecki and then the entire cast is on @colbertlateshow I hope you get a chance to tune in and i hope you enjoy all of it. If you enjoy it even half as much as we’ve enjoyed (LOVED) creating this show for the past 12 years, then that’ll be a WHOLE WHOLE lot of enjoyment. All of us will miss seeing you in this format, but we will be around in all sorts of ways, I assure you... love love love ️️️

Допис, поширений Jim Parsons (@therealjimparsons)

Авторів серіалу привітали навіть у NASA, подякувавши за популяризацію науки.

Що відомо про серіал "Теорія великого вибуху"?Прем'єра серіалу відбулась ще 24 вересня 2007 року. Тоді він спричинив справжній ажіотаж, адже окрім традиційного американського гумору у ньому йшлось про життя дивакуватих та кумедних фізиків – Леонарда та Шелдона – та їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Головні ролі виконали знамениті актори Джим Парсонс та Джонні Галецкі.

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Теги: NASA LifeStyle Кіно
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