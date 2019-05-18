У США прощаються з серіалом "Теорія великого вибуху", який тривав 12 років
У четвер 16 травня показали дві останні серії комедійного американського серіалу "Теорія великого вибуху", який йшов на екранах з 2007 року. Актори та шанувальники прощаються з ситкомом.
Джонні Галекі, який зіграв фізика Леонарда Хофстедтера, опублікував в інстаграмі відео, на якому продюсер і сценарист Чак Лоррен плескає нумератором перед зйомкою останнього кадру.
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Кейлі Куоко, яка зіграла Пенні, опублікувала відеозапис на якому актори обіймаються.
Мелісса Ройч, у серіалі вона Бернадетт, сказала, що зйомки стали для неї "найбільшою подією у житті".
Пости прощання з серіалом виклали акторка Маїм Бялик (Емі Фарру Фаулер) і Джим Парсонс (Шелдон).
Авторів серіалу привітали навіть у NASA, подякувавши за популяризацію науки.
Що відомо про серіал "Теорія великого вибуху"?Прем'єра серіалу відбулась ще 24 вересня 2007 року. Тоді він спричинив справжній ажіотаж, адже окрім традиційного американського гумору у ньому йшлось про життя дивакуватих та кумедних фізиків – Леонарда та Шелдона – та їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Головні ролі виконали знамениті актори Джим Парсонс та Джонні Галецкі.
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