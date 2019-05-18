У четвер 16 травня показали дві останні серії комедійного американського серіалу "Теорія великого вибуху", який йшов на екранах з 2007 року. Актори та шанувальники прощаються з ситкомом.

Джонні Галекі, який зіграв фізика Леонарда Хофстедтера, опублікував в інстаграмі відео, на якому продюсер і сценарист Чак Лоррен плескає нумератором перед зйомкою останнього кадру.

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Кейлі Куоко, яка зіграла Пенні, опублікувала відеозапис на якому актори обіймаються.

Мелісса Ройч, у серіалі вона Бернадетт, сказала, що зйомки стали для неї "найбільшою подією у житті".

Thank you from the bottom of my heart to every single person who has made being a part of @bigbangtheory one of the greatest experiences of my life. Thank you to every single one of you who tuned in each week. I am forever changed by #TheBigBangTheory and forever thankful. ️ pic.twitter.com/Y4aRxvE1Ah — Melissa Rauch (@MelissaRauch) 17 травня 2019 р.

Пости прощання з серіалом виклали акторка Маїм Бялик (Емі Фарру Фаулер) і Джим Парсонс (Шелдон).

Авторів серіалу привітали навіть у NASA, подякувавши за популяризацію науки.

Math, science, history, unraveling the mystery, that all started with the Big Bang! From our missions, images & more on set to @Astro_Mike appearing when Howard goes to @Space_Station — so long #BigBangTheory. Thanks for sharing our work with viewers & inspiring so many pic.twitter.com/5GAY6lUu45 — NASA (@NASA) 17 травня 2019 р.

Що відомо про серіал "Теорія великого вибуху"?Прем'єра серіалу відбулась ще 24 вересня 2007 року. Тоді він спричинив справжній ажіотаж, адже окрім традиційного американського гумору у ньому йшлось про життя дивакуватих та кумедних фізиків – Леонарда та Шелдона – та їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Головні ролі виконали знамениті актори Джим Парсонс та Джонні Галецкі.