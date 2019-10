У США розпочався продаж книги про закулісся президентства Барака Обами: перші кадри

Кількома днями раніше, 22 жовтня, розпочався продаж книги "Так, ми це зробили" (Yes, we did) з рідкісними фото та спогадами часів президентства Барака Обами. У мережі вже з'явились рідкісні, раніше неопубліковані фото з часів перебування експрезидента у Білому домі.

Лоуренсу Джексону, який протягом багатьох років був фотографом Білого дому та президентської родини, вдалося створити унікальний проєкт і показати Барака Обаму таким, яким його ще не бачили. Крім величезної кількості унікальних кадрів та моментів, на сторінках книги з'являться спогади не лише фотографа, а і працівників адміністрації. Про це повідомляють на People. Читайте також: Мішель Обама зворушливо привітала Барака з 27 річницею шлюбу: романтичне фото Зокрема Лоуренс згадує сімейну позицію президентської родини: "Мішель і Барак Обама завжди говорили, що наступне покоління буде складатися з лідерів. Тому в усіх їх соціальних програмах вони намагалися приділяти увагу дітям, правильному харчуванню та розвитку молодих людей". Особливістю цієї книги-альбому стали не лише нові деталі з життя президента, а й важливий меседж: заохотити темношкірих хлопчиків. "Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що все можливе. Що їх світ є таким же, як і у інших", – говорила сім'я Обамів.

Обкладинка книги Лоуренса Джексона "Так, ми це зробили" / People Знімаючи живі кадри, моменти зі зйомок, родинних прогулянок, візитів та прийомів, Лоуренс намагався показати "звичайне життя звичайної людини". Йому хотілося показати справжній приклад, який буде означати, що все можливо. "Президент щойно дав свою другу і останню інавгураційну адресу, і він повертається назад в тунель Капітолію, але він вирішує зупинитися, повернутися і ще раз подивитися на натовп", – каже Джексон. "Я думаю, що він оцінює кількість натовпу. І кожен раз, коли я дивлюся на цю картину, він схожий на маленьку дитину, яка каже каже: "Подивіться, вони дійсно прийшли. Це дійсно сталося". Барак Обама теж долучився до створення книги і написав передмову, у якій згадав про те, що його життєвий шлях і Лоуренса Джексона дуже схожі. Лоуренс володіє талантом передачі знакових образів, які допоможуть пояснити наш час майбутнім поколінням. У нього також є унікальний дар передачі ледве вловимих моментів, наприклад, мого часу з Мішель і доньками... У нас з ним було схоже виховання, як і у інших темношкірих чоловіків в Америці. Кожен з нас виховувався незвичайною матір'ю-одиначкою. Ми обидвоє знали, як це – відчувати, що ти інший. Багато його фотографій сповнені цією гострою чутливістю,

– зазначив Барак Обама.

Кадри з книги "Так, ми це зробили" / Фото: Лоуренса Джексона