У США розстріляли номінанта Греммі репера Nipsey Hussle: відео 18+

Американський репер Nipsey Hussle (справжнє ім'я якого Ерміас Ашгедом) був вбитий у стрілянині, що трапилася 31 березня у Лос-Анджелесі. Підозрюваний у розстрілі перебуває на свободі.

Як повідомляє видання NBC, артист отримав кілька вогнепальних поранень. Після чого він помер у лікарні, куди його госпіталізували.

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Разом з Nipsey Hussle у стрілянині постраждали ще двоє людей: один з них перебуває у лікарні, другий відмовився від лікування.

Причини стрілянини наразі невідомі.

Парамедики намагаються врятувати Nipsey Hussle: дивіться відео

Nipsey Hussle був номінантом премії Греммі за найкращий дебютний альбом. Артист розпочав кар'єру у 2008 році і співпрацював з такими виконавцями, як Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.