У США стриптизерки доставляють їжу додому: пікантні кадри

Зважаючи на те, що сфера послуг по всьому світу призупинила свою діяльність через коронавірус, власники одного з стриптиз-клубів пропонують доставку їжі. Танцівниці перетворилися на кур'єрів та у відвертому вбранні привозять замовлення просто до дверей будинку.

Мережу підірвало рішення одного з нічних клубів, який запровадив оригінальну альтернативу на час карантину в США. Аби не втратити прибутки, власники запропонували танцівницям роботу кур'єрами служби доставки Boober Eats PDX.

Читайте також Мадонна оголилася у молочній ванній і висловилася про пандемію: Всі рівні перед вірусом

Оголені дівчата готові привезти замовлення з 19:00 по 1 годину ночі. Така нестандартна бізнес-ідея швидко набула популярності в місті Портленд. Стриптизерки доставляють їжу як для звичайних вечерь, так і за святковий стіл.

Танцівниці пояснюють, що задоволені такою роботою, адже після закриття їхнього клубу вони б могли залишитися без доходу на тривалий період.

Працюємо над тим, щоб тримати кухню відкритою для доставки їжі, і щоб наш персонал не залишився без роботи. Танцівниці з голими грудьми будуть розвозити замовлення по домівках,

– анонсували засновники Boober Eats PDX.