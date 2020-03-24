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У США стриптизерки доставляють їжу додому: пікантні кадри

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Стриптизерки доставляють їжу додому / Instagram / @booberpdx

Зважаючи на те, що сфера послуг по всьому світу призупинила свою діяльність через коронавірус, власники одного з стриптиз-клубів пропонують доставку їжі. Танцівниці перетворилися на кур'єрів та у відвертому вбранні привозять замовлення просто до дверей будинку.

Мережу підірвало рішення одного з нічних клубів, який запровадив оригінальну альтернативу на час карантину в США. Аби не втратити прибутки, власники запропонували танцівницям роботу кур'єрами служби доставки Boober Eats PDX. 

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Оголені дівчата готові привезти замовлення з 19:00 по 1 годину ночі. Така нестандартна бізнес-ідея швидко набула популярності в місті Портленд. Стриптизерки доставляють їжу як для звичайних вечерь, так і за святковий стіл. 

Танцівниці пояснюють, що задоволені такою роботою, адже після закриття їхнього клубу вони б могли залишитися без доходу на тривалий період. 

Працюємо над тим, щоб тримати кухню відкритою для доставки їжі, і щоб наш персонал не залишився без роботи. Танцівниці з голими грудьми будуть розвозити замовлення по домівках,
– анонсували засновники Boober Eats PDX.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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