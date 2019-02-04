У США заарештували популярного репера 21 Savage

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21 Savage заарештували у США
21 Savage заарештували у США / Instagram / @21savage

Американський репер 21 Savage, який номінований на премію Греммі, був заарештований в Атланті за порушення міграційного законодавства.

Репер є громадянином Великобританії, а в США приїхав в липні 2005 року. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Як стало відомо, віза виконавця закінчилася у 2006 році, відтак 21 Savage 12 років перебуває у США нелегально.

Наразі Шайї Бін Авраам-Джозефу (справжнє ім'я репера), якого затримали у штаті Джорджія, загрожує депортація. Його долю вирішить федеральний суд. 

21 Savage – Bank Account: дивіться відеокліп

 

Теги: LifeStyle Музика Скандал
Джерело: Lifestyle
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