У старій сукні Hugo Boss: королева Іспанії Летиція вкотре повторила свій образ

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція стала гостею заходу від фонду Fundeu BBVA, який займається проектами, що пов'язані із захистом іспанської мови.

Для виходу Летиція приміряла чорно-білу сукню з плісе з колекції бренду Hugo Boss. Свій образ іспанська королева доповнила гостроносими туфлями від Steve Madden і білим клатчем від Carolina Herrera. Про це пише видання Daily Mail.

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Свій образ жінка завершила вартісними сережками, елегантною укладкою та натуральним макіяжем.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Цікаво те, що Летиція не вперше одягає цю сукню від Hugo Boss. Колишня журналістка часто купує такий одяг, який буде актуальним у кожному сезоні та не залежати від трендів. 

Монохромне плаття виглядає просто, але відмінно підкреслює фігуру іспанської королеви. Також вбрання легко поєднується з чорним взуттям та будь-яким кольором сумки.


Королева Іспанії Летиція / CasaReal / CasaReal / GettyImages / Semana

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Додамо, що сукню можна придбати наразі в усіх магазинах бренду. Зазвичай Летиція одягає таке вбрання, яке шанувальники можуть знайти та придбати "не за всі гроші". Цим жінка стала ближчою до звичайних людей. Що цікаво, дружина короля Іспанії часто приміряє одяг від демократичних марок.

До прикладу, одним з останніх виходів Летиції стала поява у твідовому платті від Zara, яке зараз зі знижкою продається за 800 гривень.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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