У старому платті: Кейт Міддлтон приголомшила елегантним образом – фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала гала-прийом Portrait Gala 2019 у Національній портретній галереї в Лондоні, патроном якої вона є з 2012 року.

Для виходу ввечері, 12 березня, Міддлтон одягнула розкішне чорне плаття від Alexander McQueen з квітковим принтом і акцентом на стрункій талії герцогині.

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Додамо, що таку ж саму сукню Кейт одягала на вручення премій BAFTA у 2017 році. Однак цього разу воно було перешите: у сукні з'явилися рукава. 

Завершили образ дружини принца Вільяма традиційна укладка і вечірній макіяж з акцентом на очах.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям на премії BAFTA 2017 / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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