У старому платті: Кейт Міддлтон приголомшила елегантним образом – фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала гала-прийом Portrait Gala 2019 у Національній портретній галереї в Лондоні, патроном якої вона є з 2012 року.

Для виходу ввечері, 12 березня, Міддлтон одягнула розкішне чорне плаття від Alexander McQueen з квітковим принтом і акцентом на стрункій талії герцогині.

Читайте також: В штанах і бузковій блузі: Кейт Міддлтон приголомшила яскравим виходом

Додамо, що таку ж саму сукню Кейт одягала на вручення премій BAFTA у 2017 році. Однак цього разу воно було перешите: у сукні з'явилися рукава.

Завершили образ дружини принца Вільяма традиційна укладка і вечірній макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон / Getty Images



​Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям на премії BAFTA 2017 / Getty Images