У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер, найбільш відома за роллю Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто" (Sex and the City), святкує день народження. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найефектніші образи акторки, які надихають.

З часу виходу останньої серії "Секс і місто" минуло понад 15 років, однак історія головних героїв і досі перехоплює подих у кіноманів. Чи не найбільше глядачам сподобалась запальна письменниця Керрі Бредшоу, яка у газеті по-особливому розповідала про свій сексуальний досвід та відчайдушні пошуки коханого.

Читайте також: "Вона б поставила йому монумент", – Сара Джесіка Паркер про смерть Містера Біга у серіалі

Знакову для кар'єри роль отримала ефектна Сара Джесіка Паркер. Мабуть, образ Керрі Бредшоу настільки припав їй до душі, що навіть після закінчення зйомок вона продовжує його наслідувати. У 53-ій день народження акторки журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найяскравіші виходи Сари Джесіки Паркер.

Найрозкішніші образи Сари Джесіки Паркер

Навіть під час звичайної прогулянки Сара Джесіка Паркер вміє виглядати бездоганно. Так, вона засвітилась на вулицях Нью-Йорка в об'ємній спідниці та мереживному топі.



Сара Джесіка Паркер у мереживному топі та об'ємній спідниці / Celeb Mafia

Не менш ефектним був її осінній образ. Перед камерами Сара Джесіка Паркер постала у блискучій сукні та пальті. Чорні колготки та взуття на підборах завершили її стильний look.



Сара Джесіка Паркер у блискучій сукні та пальто / E! Online

І в штанах жінка може виглядати дивовижно – це з легкістю довела Сара Джесіка Паркер. На зйомки телешоу вона прийшла у сірих приталених штанах, блискучій кофті та пальті, доповнивши образ коричневою сумкою і взуттям на підборах. Виглядала голлівудська акторка приголомшливо.



Сара Джесіка Паркер у стильному образі / Hawt Celebs

Вишуканість та елегантність Сара Джесіка Паркер закладає і в образи для червоних доріжок. На один зі світських заходів акторка прийшла у розкішній сукні і туфлях-човниках.



Сара Джесіка Паркер на червоній доріжці / Fashion Sided



Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер / Harpers Bazaar

Окрім цього, Сара Джесіка Паркер вміло поєднує різні кольори у своєму вбранні. Так, під час публічного виходу зірка засвітилась у зеленій сукні, картатому пальті та блакитних туфлях-човниках.



Сара Джесіка Паркер не боїться експериментів / Evoke

Ефектні образи стилісти підбирають і для ролей Сари Джесіки Паркер. Під час зйомок нового проекту папараці побачили її у картатому пальті, синій блузі з принтом, міді-спідниці і високих сірих чоботах на підборах. Виглядала акторка дуже стильно.



Сара Джесіка Паркер / Getty Images



​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Акторка показала вишуканий стиль і на зйомках фільму "Розлучення". Сара Джессіка Паркер постала у яскравому одязі: червоній спідниці і синій блузці з квітковим принтом, поєднавши їх з фіолетовими колготками, рукавичками і рюкзаком у тон.



Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Як і Керрі Бредшоу, акторка полюбляє обирати блискуче вбрання. Зокрема, під час публічного спілкування з Мішель Обамою вона засвітилась у приталеній фіолетовій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.



Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер – чудовий приклад того, як сучасна жінка з чималими темпами життя вміє завжди виглядати бездоганно. Акторка вчить своїх прихильників не тільки вносити барви у буденні прогулянки, але й не боятись експериментувати з одягом. У голлівудської зірки це вдається чудово.