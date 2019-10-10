У стилі Малефісенти: Анджеліна Джолі приголомшила публічним виходом

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продовжує гастролювати найбільшими містами світу, рекламуючи новий фільм "Чаклунка: Повелителька темряви" (Maleficent: Mistress of Evil). У Лондоні знаменитість приголомшила фотографів, примірявши вбрання, яке нагадувало стиль Малефісенти.

Днями у Великобританії презентували продовження історії про Малефісенту. Головні акторки кінострічки "Чаклунка: Повелителька темряви" приїхали до Лондона, де взяли участь у ряді світських заходів. За традицією, зірки фільму Анджеліна Джолі та Ель Феннінг завершили свій візит фотоколом та спілкуванням з журналістами.

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Та, мабуть, саме цей вихід акторок увійде в історію промотуру, як найуспішніший. Анджеліна Джолі вирішила підігріти цікавість до своєї героїні, продемонструвавши вбрання у стилі Малефісенти. До публіки акторка вийшла у розкішній чорній сукні, прикрашеній мереживом. Струнку талію голлівудська знаменитість підкреслила брутальним ремнем із шипами, до якого підібрала обруч в такому ж стилі. Взуття на підборах, масивні прикраси і сріблястий манікюр завершили ефектний look Анджеліни Джолі.

Акторка не тільки залюбки приміряла вбрання, але й позувала у стилі чаклунки. Зокрема, Анджеліна Джолі обирала ефектні пози на фоні банера з зображенням Малефісенти. Журналісти вже назвали фотосесію вдалим "обігруванням темної сторони персонажа", а мережу заполонили світлини Джолі.



Анджеліна Джолі / Getty Images

Водночас колега акторки по фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" Ель Феннінг була більш стриманою на публіці. Білявка обрала для виходу трендовий штанний костюм від Gucci червоного кольору, який доповнила туфлями-човниками.



Анджеліна Джолі та Ель Феннінг у Лондоні / Getty Images

Що відомо про фільм "Чаклунка: Володарка темряви""Чаклунка: Володарка темряви" стала однією з найочікуваніших фільмів року. Про продовження історії Малефісенти у ЗМІ заговорили ще у квітні 2018 році, коли у Великобританії розпочались зйомки. Головні ролі дістались зіркам попереднього фільму: Анджеліні Джолі, Мішель Пфайффер, Ель Феннінг і Еду Скрейну.



Відомо, що події кінострічки відбуватимуться через кілька років після того, як чаклунка наклала закляття на принцесу Аврору. Між Малефісентою та королевою Інгріт розпалиться запекла боротьба. Причиною для цього стало кохання принцеси та прагнення створити сім'ю. Таке рішення принцеси аж ніяк не влаштовує Малефісенту, яка будь-якою ціною прагне зруйнувати свято. Чи вдасться їй це – глядачі зможуть побачити вже з 17 жовтня.