У стилі монархів: королева Ранія прийшла на урочисту вечерю у розкішному вбранні

Королева Йорданії зуміла вкотре підкорити своїм розкішним вбранням. 2 березня Її Величність Ранія влаштувала у палаці урочистий прийом, на який прийшла у синьо-золотому вбранні.

Перші дні весни відзначились серією офіційних заходів для представників королівської родини Йорданії. До їхньої резиденції завітали колеги з Норвегії Гаральд V та Соня Харальдсен. Відтак Абдалла II та його чарівна дружина Ранія продемонстрували східну гостинність, влаштувавши для знаменитих гостей урочистий прийом.

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Вдень 2 березня королівські родини виконали умови протоколу, сфотографувавшись на згадку перед палацом Аль Хусейна. Після цього монархи обмінялись люб'язностями перед камерами журналістів та обговорили заплановані політичні питання. А вже ввечері на зіркових гостей з Норвегії чекав урочистий прийом із застіллям. Дрес-кодом були вечірні розкішні вбрання, які вже встигли обговорити всі західні ЗМІ.

Для особливого виходу Її Величність Соня підібрала сукню білого кольору. Вбрання мало вишивку на поясі, яка й додала ніжності образу королеви Норвегії. До вбрання Соня Харальдсен підібрала прикраси зі свої колекції та взуття на стійких підборах.

А от чарівна Ранія вирішила зробити ставку на східних мотивах. Королева залюбки одягнула приталену спідницю-русалку синього кольору, на якій виднівся розкішний рослинний візерунок, традиційний для палестинських хусток. Стильний низ Її Величність доповнила золотою атласною блузою, створеною ліванськими дизайнерами AZZI & OSTA. Синій клатч та королівські аксесуари завершили приголомшливий look королеви Ранії.



Королеви Йорданії та Норвегії на урочистому прийомі / Facebook / @queenrania



Приголомшливий образ королеви Ранії / Facebook / @queenrania



Представники королівських родин Йорданії і Норвегії / Facebook / @queenrania



Ранія організувала урочистий прийом / Facebook / @queenrania