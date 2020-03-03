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У стилі монархів: королева Ранія прийшла на урочисту вечерю у розкішному вбранні

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Корольта королева Йорданії / Facebook / @queenrania

Королева Йорданії зуміла вкотре підкорити своїм розкішним вбранням. 2 березня Її Величність Ранія влаштувала у палаці урочистий прийом, на який прийшла у синьо-золотому вбранні.

Перші дні весни відзначились серією офіційних заходів для представників королівської родини Йорданії. До їхньої резиденції завітали колеги з Норвегії Гаральд V та Соня Харальдсен. Відтак Абдалла II та його чарівна дружина Ранія продемонстрували східну гостинність, влаштувавши для знаменитих гостей урочистий прийом. 

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Вдень 2 березня королівські родини виконали умови протоколу, сфотографувавшись на згадку перед палацом Аль Хусейна. Після цього монархи обмінялись люб'язностями перед камерами журналістів та обговорили заплановані політичні питання. А вже ввечері на зіркових гостей з Норвегії чекав урочистий прийом із застіллям. Дрес-кодом були вечірні розкішні вбрання, які вже встигли обговорити всі західні ЗМІ. 

Для особливого виходу Її Величність Соня підібрала сукню білого кольору. Вбрання мало вишивку на поясі, яка й додала ніжності образу королеви Норвегії. До вбрання Соня Харальдсен підібрала прикраси зі свої колекції та взуття на стійких підборах. 

А от чарівна Ранія вирішила зробити ставку на східних мотивах. Королева залюбки одягнула приталену спідницю-русалку синього кольору, на якій виднівся розкішний рослинний візерунок, традиційний для палестинських хусток. Стильний низ Її Величність доповнила золотою атласною блузою, створеною ліванськими дизайнерами AZZI & OSTA. Синій клатч та королівські аксесуари завершили приголомшливий look королеви Ранії.

Королеви Йорданії та Норвегії на урочистому прийомі
Королеви Йорданії та Норвегії на урочистому прийомі / Facebook / @queenrania

Приголомшливий образ королеви Ранії
Приголомшливий образ королеви Ранії / Facebook / @queenrania

Представники королівських родин Йорданії і Норвегії
Представники королівських родин Йорданії і Норвегії / Facebook / @queenrania

Ранія організувала урочистий прийом
Ранія організувала урочистий прийом / Facebook / @queenrania

Король Абдалла ІІ з дружиною Ранією
Король Абдалла ІІ з дружиною Ранією / Facebook / @queenrania

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Ранія, королева Йорданії Стиль і мода
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