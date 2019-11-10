У стилі Одрі Хепберн: Меган Маркл вразила вбранням на скорботному заході

Королівська родина продовжує вшановувати пам'ять загиблих британських військових. У скорботних заходах взяли участь всі представники монархії. Яскраво на їхньому фоні виділялась Меган Маркл, яка доповнила своє чорне вбрання капелюшком у стилі легендарної акторки Одрі Хепберн.

За традицією, у неділю, 10 листопада, Єлизавета ІІ зі своїми родичами відвідала богослужіння та урочисте покладання вінків до меморіалу Кенотаф. Представниці британської монархії спостерігали за процесією з балкона, в той час як їхні чоловіки безпосередньо брали участь у скорботному заході.

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Згідно з фото, які заполонили мережу, на вшануванні пам'яті загиблих військових були Її Величність, герцогині Кейт Міддлтон, Камілла та Меган Маркл. І хоч кожна зі знаменитих красунь дотрималась дрес-коду, прийшовши на подію у чорному вбранні, дружина принца Гаррі все ж змогла ефектно виділитись серед своїх родичок.

На церемонію покладання вінків вона прийшла у пальті з великим ремнем від Stella McCartney та мереживній сукні. Образ Меган Маркл вирішила доповнити розкішним крислатим капелюшком, який і допоміг їй виділитись серед інших представниць палацу. Аксесуар нагадував легендарний образ Одрі Хепберн із фільму "Сніданок у Тіффані". Природний макіяж та зачіска завершили look герцогині Сассекської.



Меган Маркл вбралась у стилі Одрі Хепберн / Getty Images / Giphy

Цікаво, що Меган Маркл не стояла поряд з Єлизаветою ІІ, зайнявши інший балкон. У мережі одразу ж припустили, що Її Величність не бажає спілкуватись з невісткою через її "війну" з журналістами, відокремленням від королівської родини та прагненням переїхати на кілька місяців до Канади або США. Однак експерти британських ЗМІ одразу ж взялись спростовувати цю інформацію. У Hello Magazine зазначили, що поряд з Єлизаветою ІІ завжди стоять ті представниці монархії, які мають вищий титул. Відтак у 2019 році Її Величність супроводжували Камілла та Кейт Міддлтон, які в майбутньому стануть королевами.

Водночас Меган зайняла місце поряд з графинею Софі та віцеадміралом Тімоті Лауренсом. Герцогиня Сассекська виглядала засмученою, що сприйняли як співчуття всім родичам загиблих військових.



Меган Маркл на скорботному заході у Лондоні / Getty Images