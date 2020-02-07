24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У стилі першої леді: Меланія Трамп показала як носити класичні костюми

59
Стиль Меланії Трамп / www.gettyimages.com

Перша леді США Меланія Трамп продовжує вражати громадськість ефектними виходами. Знаменита модниця здійснила кілька офіційних виходів, під час яких продемонструвала бездоганну елегантність.

Цього разу Меланія Трамп замінила улюблені штанні костюми на спідницю-олівець та піджак. Перша леді не експериментувала з кольорами, надавши перевагу класичному поєднанню чорного та білого кольорів. Сорочка в цятки і туфлі на підборах завершили витриманий стиль Меланії.

Дивіться також: Меланія Трамп продемонструвала стильний зимовий образ

В такому образі перша леді прийшла підтримати Дональда Трампа під час важливої промови у Білому домі. Президенту США більше не загрожує імпічмент, тому він вирішив звернутись до політиків з промовою. Важливість події вплинула на гардероб Меланії Трамп, яка виглядала бездоганно на офіційному заході. 

Дональд і Меланія Трамп у Білому домі
Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Getty Images

А вже після промови перша леді США повернулась до своєї роботи в рамках благодійного проєкту Be Best. Меланія запросила до резиденції студентів, щоб переглянути кінострічку "Приховані фігури" та обговорити її. Офісний стиль чудово пасував до події, тому перша леді вкотре гармонійно виглядала у кадрі. 

Меланія Трмап на зустрічі зі студентами
Меланія Трамп на зустрічі зі студентами / Instagram / @flotus

Перша леді США у резиденції
Перша леді США у резиденції / Instagram / @flotus

Елегантний образ Меланії Трамп
Елегантний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus

Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: онлайн-трансляція
сьогодні
10790
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:02 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 956
сьогодні 13:15 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 11853
сьогодні 11:40 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1375
6 лютого 18:16 75 років від дня народження Боба Марлі: 10 пісень виконавця, які змінили світ
Віра Стадник 1515
6 лютого 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8810
Новини
Більше новин
Залиште відгук