У стилі першої леді: Меланія Трамп показала як носити класичні костюми

Перша леді США Меланія Трамп продовжує вражати громадськість ефектними виходами. Знаменита модниця здійснила кілька офіційних виходів, під час яких продемонструвала бездоганну елегантність.

Цього разу Меланія Трамп замінила улюблені штанні костюми на спідницю-олівець та піджак. Перша леді не експериментувала з кольорами, надавши перевагу класичному поєднанню чорного та білого кольорів. Сорочка в цятки і туфлі на підборах завершили витриманий стиль Меланії.

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В такому образі перша леді прийшла підтримати Дональда Трампа під час важливої промови у Білому домі. Президенту США більше не загрожує імпічмент, тому він вирішив звернутись до політиків з промовою. Важливість події вплинула на гардероб Меланії Трамп, яка виглядала бездоганно на офіційному заході.



Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Getty Images

А вже після промови перша леді США повернулась до своєї роботи в рамках благодійного проєкту Be Best. Меланія запросила до резиденції студентів, щоб переглянути кінострічку "Приховані фігури" та обговорити її. Офісний стиль чудово пасував до події, тому перша леді вкотре гармонійно виглядала у кадрі.



Меланія Трамп на зустрічі зі студентами / Instagram / @flotus



Перша леді США у резиденції / Instagram / @flotus



Елегантний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus