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У стилі першої леді: Меланія Трамп продемонструвала бездоганний образ

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Меланія Трамп показала бездоганний образ / www.gettyimages.com

Перша леді США Меланія Трамп вже давно отримала статус ікони стилю. Знаменита модниця щоразу вражає політиків стильними виходами і трендовими вбраннями. Та цього разу Меланія Трамп перевершила всі очікування публіки.

У Білому домі пройшов офіційний прийом високопосадовців Гватемали. До резиденції Дональда Трампа прибули президент Джиммі Моралес, якого супроводжувала дружина Патриція. Глава США шанобливо зустрів гостей та провів заплановані політичні перемовини. 

Цікаво: Меланія Трамп влаштувала різдвяний бал у Білому домі: яке вбрання обрала перша леді

Однак чи не всі західні ЗМІ відзначили не тільки офіційну подію, але й стиль Меланії Трамп. На ґанок Білого дому вона вийшла у теплому вовняному пальті від бренду Chloe. Вбрання було картатим та є трендом осінньо-зимового сезону. Окрім цього, верхній одяг гармонійно пасував до передріздвяного стилю: червоно-зелена смужка і білосніжний комір зробили образ Меланії Трамп особливо атмосферним. 

Завершити look перша леді вирішила улюбленими туфлями-човниками на підборах, які додали елегантності її вигляду. Меланія Трамп обрала макіяж з акцентом на очі та ідеальну укладку волосся, чим аж ніяк не здивувала прихильників. 

Стильний образ Меланії Трамп
Стильний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus

Офіційний прийом у Білому домі
Офіційний прийом у Білому домі / Instagram / @flotus

За традицією, поки президенти обговорювали нагальні питання, перші леді влаштували собі чаювання. Меланія Трамп запросила Патрицію до свого кабінету в Білому домі, де поділилась ідеями соціальних та благочинних проєктів. 

Меланія Трамп обговорила соціальні проєкти
Меланія Трамп обговорила соціальні проєкти / Instagram / @flotus

Зустріч Меланії Трамп з першою леді Гватемали
Зустріч Меланії Трамп з першою леді Гватемали / Instagram / @flotus

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
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