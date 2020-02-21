У стилі Середньовіччя: Ірина Шейк та сестри Хадід взяли участь у показі Moschino

У Мілані дизайнери продовжують презентувати фешн-новинки у рамках Тижня моди. 20 лютого свою нову колекцію показав бренд Moschino, який вразив усіх гостей стилістикою Середньовіччя. Цікаво, що до співпраці автори шоу запросили топових моделей, зокрема, Ірину Шейк, Беллу та Джіджі Хадід, а також Кайю Гербер.

Дизайнер Джеремі Скотт для кожної своєї колекції Moschino обирає особливу тематику. Так, для показу в рамках Тижня моди в Мілані він розробив сучасне вбрання у стилі Середньовіччя. Перед створенням колекції Джеремі Скотт ретельно вивчив епоху, щоб врахувати всі тонкощі в створенні образів.

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З такою ж скрeпульозністю дизайнер підбирав і зіркових героїнь свого показу, які ефектно виходили на подіум. Серед моделей на показі Moschino можна було побачити знаменитих манекенниць – Ірину Шейк, сестер Беллу і Джіджі Хадід, Кайю Гербер, Стеллу Максвелл та Джоан Смоллс. Знамениті красуні приміряли образи в стилі Марії-Антуанетти, змінившись до невпізнання.

Високі перуки, корсети, пишні, але короткі спідниці і навіть сумки у вигляді хліба чи сукні у вигляді величезного тістечка з кремом – чим тільки не дивував Moschino. Історичні вбрання чудово поєднались із сучасники фасонами, зокрема, курткою-косухою. Не обмежувався Джеремі Скотт і у виборі кольорів нової колекції: від рожевих та золотих тонів, притаманниїх королівським вбранням Середньовіччя, і до яскравих червоного, зеленого та синього. Як пройшов показ Moschino – дивіться у фото та відео.