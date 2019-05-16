У стилі скандинавів: дружина Андре Тана презентувала оригінальну лінію одягу в Києві

Home Wings-куточок скандинавського щастя: у центрі Києва пройшла презентація особливої лінії одягу від Аліни Харечко, яка є дружиною дизайнера Андре Тана. Бренд включає оригінальні піжами та домашній одяг, а також простір, куди можна прийти для відпочинку.

Аліна Харечко прагнула створити у гамірному Києві куточок у скандинавському стилі Хюґе, де буде збережена атмосфера затишку і комфорту вікінгів. І їй це успішно вдалось. Ароматна кава, самобутня бібліотека, вид на ботанічний сад, підвісні гойдалки, гамаки, безліч фото-зон та – це все поєднали в одному бутику.

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Дружина Андре Тана втілила свій скандинавський проект / прес-служба

Дизайнер Андре Тан допоміг втілити проект дружини. Для бренду він розробив ескізи піжам, які вже отримали чималу популярність серед зіркових гостей заходу. За словами Аліни Харечко, ідея про Home Wings у неї зародилась давно, а її реалізація виправдала всі очікування знаменитості.

"У мене була мрія створити диво-місце для дівчаток в стилі хюґе, де, закинувши ноги на м'яке підвіконня і загорнувшись у плед, можна читати книги з бібліотеки або працювати, проводити зустрічі, де є смачну каву і якісні десерти, де проходять майстер-класи для справжніх дівчаток: про харчування, про здоров'я, про бізнес, а ще можна купити піжаму в якій кожна дівчина буде виглядати розкішно не тільки на вечірці, а й вдома і відразу зробити фотосесію для себе коханої в численних фото-зонах. Я дуже старалася зробити цей простір максимально затишним і сама особисто вибирала кожен елемент декору", – розповіла Аліна Харечко.

Підтримати оригінальний проект прийшли зіркові друзі Андре Тана. Зокрема, телеведучий Володимир Остапчук з родиною та Гайтана, яка взяла із собою маленьку донечку Сапфір-Ніколь.



Нова колекція одягу від дружини Андре Тана – Аліна Харечко / прес-служба