У стилі знаменитого мюзиклу: Ніколь Шерзінгер змінилась до невпізнання

Відома співачка Ніколь Шерзінгер, яка є солісткою гурту The Pussycat Dolls, на карантині вирішила поекспериментувати з образами. Артистка перевтілилась у знамениту Сенді із мюзиклу "Мастило".

Для запальної фотосесії співачка приміряла чорні лосини і топ, які підкреслили її струнку фігуру. А щоб образ був переконливим, Ніколь Шерзінгер одягнула перуку і зробила макіяж з акцентом на червоні губи. Результати перевтілення вона показала на офіційній інстаграм-сторінці.

Відомо, що на нових фото Ніколь відтворила образ зірки мюзиклу 1978 року "Мастило". Артистка настільки була схожою на Сенді, що чимало прихильників просто не впізнали її.



Ніколь Шерзінгер і Сенді з мюзиклу / Фотопорівняння ​



Співачка Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger



Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger

Та на цьому Ніколь Шерзінгер не зупинилась. З британським музикантом Гері Барлоу вона зробила онлайн-трансляцію, під час якої заспівала трек із мюзиклу "Мастило" – You're The One That I Want.