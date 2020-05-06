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У стилі знаменитого мюзиклу: Ніколь Шерзінгер змінилась до невпізнання

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Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger

Відома співачка Ніколь Шерзінгер, яка є солісткою гурту The Pussycat Dolls, на карантині вирішила поекспериментувати з образами. Артистка перевтілилась у знамениту Сенді із мюзиклу "Мастило".

Для запальної фотосесії співачка приміряла чорні лосини і топ, які підкреслили її струнку фігуру. А щоб образ був переконливим, Ніколь Шерзінгер одягнула перуку і зробила макіяж з акцентом на червоні губи. Результати перевтілення вона показала на офіційній інстаграм-сторінці. 

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Відомо, що на нових фото Ніколь відтворила образ зірки мюзиклу 1978 року "Мастило". Артистка настільки була схожою на Сенді, що чимало прихильників просто не впізнали її. 


Ніколь Шерзінгер і Сенді з мюзиклу / Фотопорівняння ​

Співачка Ніколь Шерзінгер
Співачка Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger

Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger

Та на цьому Ніколь Шерзінгер не зупинилась. З британським музикантом Гері Барлоу вона зробила онлайн-трансляцію, під час якої заспівала трек із мюзиклу "Мастило" – You're The One That I Want.

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
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