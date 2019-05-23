У стильній сукні та туфлях-човниках: Меланія Трамп відвідала поранених військовослужбовців

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Меланія Трамп у штаті Меріленд
Меланія Трамп у штаті Меріленд / Instagram / @flotus

Перша леді США повернулась до своєї роботи, як представниці Білого дому. Так, Меланія Трамп відвідала поранених військовослужбовців у Меріленді, де засвітила ефектне і стильне вбрання.

Востаннє перша леді США з'являлась на публіці 16 травня 2019  року, коли супроводжувала Дональда Трампа на урочистій вечері Історичної асоціації Білого дому. Тому західні ЗМІ з нетерпінням очікували, коли ж Меланія знову приголомшить світ своїм бездоганним виходом. 

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Довго чекати журналістам не довелось: вже 22 травня дружина президента США повернулась до своїх обов'язків та відвідала Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда. Шпиталь розташований у місті Бетесда, що у штаті Меріленд. У рамках зустрічі Меланія Трамп поспілкувалась із пораненими військовими та нагородила їх "Пурпуровим серцем" – медаллю, яку вручають військовим, які загинули або ж отримали травми під час виконання службових обов'язків. 

Я була рада повернутися до Національного військово-медичного центру. Для мене це велика честь зустрітися з пораненими солдатами і нагородити їх медаллю. Молюся за їх швидке одужання і дякую керівництву і персоналу лікарні. Нехай Господь благословить всіх наших чоловіків і жінок, які служать!
– написала у мережі Меланія Трамп. 

На фото, які перша леді США додала до допису, видно, що до військових вона прийшла у розкішній міді-сукні в смужку улюбленого крою. Коричневі туфлі-човники, ідеальна укладка волосся та макіяж завершили ідеальний look Меланії Трамп. 

Меланія Трамп на зустрічі з військовими
Меланія Трамп на зустрічі з військовими / Instagram / @flotus

Меланія Трамп у Меріленді
Меланія Трамп у Меріленді / Instagram / @flotus

Перша леді США
Перша леді США / Instagram / @flotus

Меланія Трамп у військовому шпиталі
Меланія Трамп у військовому шпиталі / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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