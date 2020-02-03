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У стильному кейпі та сукні: королева Іспанії зачарувала розкішним виходом

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Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Сучасні королеви та принцеси – справжні еталони елегантності. Однак ці красуні не мають наміру одягатись консервативно та застаріло, тому поповнюють свій гардероб трендовими новинками. Так, королева Іспанії Летиція обрала для одного з виходів стильний кейп.

У понеділок, 3 лютого, в Мадриді пройшла урочиста церемонія відкриття 14-их законодавчих зборів. Політичну подію не оминули увагу король Філіп VI та його дружина Летиція. Подружжя вирішило змалку готувати своїх доньок до трону, тому на заході Її Величність красувалась поряд з принцесами Леонор та Софією.

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Та не тільки поява королівської родини привернула увагу громадськості, але й їхнє вишукане вбрання. Леонор та Софія постали перед камерами у світлій та червоній сукнях, які доповнили чорними пальтами та балетками. А от сама королева Летиція підкорила всіх очевидців стильним чорним кейпом із хутряною вставкою та білосніжною сукнею. 

Цікаво, що вбрання мало несиметричний крій, що дуже рідко обирають представники монархії, прагнучи демонструвати ідеальні силуети. Та, здається іспанська модниця Летиція не боїться експериментів та чудово демонструє результати свого вибору. 

Король та королева Іспанії з доньками
Король та королева Іспанії з доньками / Getty Images

Розкішний вихід королеви Летиції
Розкішний вихід королеви Летиції / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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