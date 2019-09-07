У стильному комбінезоні та на підборах: Рене Зеллвегер презентувала фільм "Джуді"

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Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / www.gettyimages.com

У Нью-Йорку відбулась перша презентація фільму "Джуді" (Judy). Голлівудська акторка Рене Зеллвегер, яка виконала головну роль у кінострічці, не пропустила заходу та розповіла цікаві деталі про зйомки. Світова прем'єра кінострічки "Джуді" запланована на 28 листопада 2019 року.

Презентація фільму "Джуді" відбулась в офісі телерадіокомпанії SiriusXM, що у Нью-Йорку. В рамках заходу 50-річна Рене Зеллвегер дала відверте інтерв'ю журналісту Джессу Кейглі. 

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Зокрема, акторка зізналась, що перед стартом зйомок дуже хотіла поговорити з дітьми співачки Джуді Гарленд, життя якої була в центрі сюжету. Однак Рене Зеллвегер все ж не наважилась їх турбувати та відкривати їхні сімейні спогади. 

Я хотіла поговорити з дітьми Джуді. Мені хотілося дізнатися, що саме вони сподіваються побачити на екрані. Однак мені і в голову не прийшло зателефонувати і запитати: "Ей, а чим корисним ви ще можете поділитися?" Їхні сімейні таємниці, які вони залишили в секреті, – це скарб, що належить тільки їм,
– розповіла Рене Зеллвегер. 

Водночас акторка не приховувала, що їй вдалось поспілкуватись із донькою Джуді Гарленд. Жінка розповіла їй, що наразі вся сім'я переживає нелегкий час, бо в молодшої дитини артистки – 66-річної Лорни – виявили пухлину головного мозку. Це також стало причиною, чому Рене більше не робила спроб сконтактуватись із родичами кінодіви. 

Рене Зеллвегер на презентації фільму
Рене Зеллвегер на презентації фільму "Джуді" / Фото: Getty Images

Привернув увагу образ Рене Зеллвегер для особливого виходу. Перед камерами вона постала у стильному комбінезоні з поясом на талії. Вбрання вона стильно доповнила туфлями на підборах. Ймовірно, чимало прихильників очікували, що Рене Зеллвегер прийде на презентацію фільму в образі Джуді Гарленд, однак акторка вирішила бути собою та красувалась із білявим волоссям, сплетеним у хвіст. 

Стильний образ Рене Зеллвегер
Стильний образ Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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