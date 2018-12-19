У стильному костюмі з глибоким декольте: Ембер Хьорд на прогулянці у Беверлі-Хіллз

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Andrew Lipovsky / NBC / Instagram @amberheard

32-річна американська акторка Ембер Хьорд, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Аквамен", часто виходить на публіку у пікантних образах. Знаменитість показала, як навіть в елегантному костюмі виглядати сексуально.

Про це пише видання Daily Mail. Так, Ембер приміряла оксамитовий костюм з колекції Chloe весна-літо 2018.

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Вбрання стильно декороване золотою вишивкою у вигляді маленьких коней. Що цікаво, Хьорд одягнула жакет на спідню білизну і виглядала з цим дуже звабливо.

Акторка доповнила аутфіт туфлями-човниками на підборах від Jimmy Choo, чорною сумкою на ланцюжку і червоною помадою.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201812/1083085_5404279.jpg?201812165703
Ембер Хьорд / BACKGRID / Daily Mail

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201812/1083085_5404279.jpg?201812165703
Ембер Хьорд / BACKGRID / Daily Mail

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився офіційний трейлер бойовика "Аквамен", у якому колишня дружина Джонні Деппа Ембер Хьорд зіграла головну роль. Кінокартину ще задовго до її виходу називали одним з найочікуваніших фільмів року. Прем'єра фільму в Україні відбулася 13 грудня.

Хто така Ембер Хьорд?Ембер Хьорд – знаменита американська акторка родом з Техасу. В 17 років вона залишила навчання в Католицькій академії та переїхала у Нью-Йорк. Там і розпочалась її акторська кар’єра. Перший фільм в якому Ембер Хьорд зіграла другорядну роль має назву "У променях слави". Головні ролі актриса зіграла у фільмах: "Ніколи не здавайся" (2008), "Вітаємо у Зомбіленді" (2009), "Палата" (2010), "Лондонські поля" (2018) та інші. Ембер Хьорд тривалий час зустрічалась з Ілоном Маском, проте з часом зірковий союз розпався. Після розриву Ембер Хьорд закрутила роман з Джонні Деппом. У 2015 році пара одружилась, а вже в 2017 офіційно розлучились.

Теги: LifeStyle Кіно Мода Ембер Хьорд
Джерело: 24 канал
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