У стильному тренчі: Меланія і Дональд Трампи зустрілися з Терезою Мей

Президентське подружжя США прибуло до Лондона з триденним візитом. У перший день, 3 червня, сімейство Трампів відвідало Букінгемський палац, де зустрілося з королевою Великобританії Єлизаветою II та іншими представниками королівської сім'ї. Для другого дня президент США запланував зустріч з прем'єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей.

Меланія і Дональд Трампи зустрілися з прем'єркою уряду Великої Британії Терезою Мей, яка 24 травня оголосила про дату своєї відставки – 7 червня 2019 року.

Читайте також: Леді в білому: Кейт Міддлтон, Єлизавета ІІ і Меланія Трамп прийшли на вечерю в розкішних сукнях

Позували перед об'єктивами фотографів президент і перша леді США разом з Терезою і Філіпом Мей у центрі Лондона на вулиці Даунінг-стріт, 10, де знаходиться офіційна резиденція лорд-скарбника.

Додамо, після заяви про відставку Мей, західні ЗМІ склали перелік потенційних прем'єрів. Про політиків, які можуть стати претендентами на пост керівника уряду Об'єднаного королівства читайте тут.

Для виходу Меланія, яку вважають іконою стилю, одягнула сукню-тренч бежевого кольору з чорним поясом, який робить акцент на талії 49-річної дружини Дональда Трампа. Доповнюють її образ чорні туфлі на шпильках та велика сумка у тон взуття.

Натомість Тереза Мей надала перевагу туфлям на маленьких підборах – kitten heel ніжно блакитного кольору, які чудово дивилися з яскравим діловим костюмом у синьому відтінку – "електрик".



Президентське подружжя США з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей

і її чоловіком Філіпом / Getty Images



Президентське подружжя США з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей

​і її чоловіком Філіпом / Getty Images