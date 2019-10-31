У стильному тренчі та на підборах: Меланія Трамп відвідала школу у Південній Кароліні

Після відзначення Геловіну у Білому домі перша леді США повернулась до своїх обов'язків. Меланія Трамп здійснила заплановану поїздку до Південної Кароліни, де зустрілась зі школярами одного з навчальних закладів.

Як відомо, після інавгурації Дональда Трампа його дружина розробила соціальний проєкт Be Best. У його рамках чарівна Меланія побувала в Африці, де допомогла забезпечити місцеві школи книгами та продуктами. А у США перша леді вирішила запровадити програму протидії булінгу та розвитку медичної освіти дітей.

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Щоб на практиці побачити результати своєї роботи, 30 жовтня Меланія Трамп вирушила до Південної Кароліни, де зустрілась із учнями початкової школи. Діти активно беруть участь у програмі Червоного Хреста. Завдяки благодійникам п'ятикласники вивчають основи медицини та підготовки до надзвичайних ситуацій. Окрім цього, вони відпрацьовують правила поведінки в разі небезпеки.

Для спілкування з дітьми Меланія Трамп обрала стильний тренч кольору хакі від бренду Coach і замшеві туфлі на підборах. Образ першої леді США був символічним, адже продовжила вона офіційну поїздку в Центрі надзвичайних ситуацій в Чарльстоні. Із військовими Меланія Трамп обговорила питання матеріального забезпечення та дізналась деталі небезпечної роботи рятувальників.

У Центрі з надзвичайних ситуацій в Чарльстоні я дізналася про глобальні місії, що виконуються цією базою, і про їхні можливості в забезпеченні повітряної, наземної і морської допомоги там, де вона необхідна. Ми продовжимо підтримувати наших військових на 100 відсотків!

– поділилась Меланія Трамп.