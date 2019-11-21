У сукні без спідньої білизни: Брітні Спірс показала кумедне відео зі своїми собаками

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Брітні Спірс / Колаж LifeStyle 24

37-річна співачка Брітні Спірс, яка стала жертвою критики у мережі через поведінку і стиль одягу, які є більш відповідними для 18-річних дівчат, вкотре ошелешила шанувальників у мережі своїм роликом.

Брітні опублікувала нове відео на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому Спірс з'явилася у жовтій сукні з квітковим принтом і глибоким декольте, яку вона одягнула без спідньої білизни.

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У ролику зірка знялася разом зі своїми двома собаками – мальтійською болонкою і йоркширським тер'єром. 

"Весело проводжу час з моїми малюками", – додала у підписі артистка.

Але не усі шанувальники позитивно відреагували на світлини. Один з користувачів зазначив: "Я думав, вона говорить про своїх синів". З цим коментарем погодилося чимало людей, додавши, що "хтось мав це сказати Брітні".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Крім того, Брітні записала короткий ролик зі своїм молодим коханим Семом Асгарі.

Коли ви дбаєте про те, що говорять чи роблять інші, ви програєте! Єдине, що для нас важливо, це ми... та їжа. Тому ми зараз справді перемагаємо,
– додав у підписі 25-річний бойфренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Asghari (@samasghari)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Брітні Спірс
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