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У сукні-халаті: вагітна Джамала замилувала мережу стильним образом

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська виконавиця Джамала продовжує влаштовувати домашні фотосесії на карантині та ділитися новими яскравими образами. Днями вона поширила серію чарівних фото, на яких постала у сукні-халаті.

Переможниця Євробачення-2016 в ізоляції не сумує. Вона грається із синочком Еміром, влаштовує онлайн-концерт та хизується стильними образами. Її особиста сторінка в інстаграмі наповнена красивими світлинами з домашніх фотозйомок. 

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Джамала не перестає вражати прихильників ніжними аутфітами під час другої вагітності. На чергових знімках співачка постала у чорній сукні-халаті з чарівним принтом у вигляді білих лебедів. Доповнила вбрання чокером чорного кольору.

Завершила карантинний образ сяючим макіяжем з чорними стрілками на повіках та коричневою впомадою на губах. На її обличчі сяє неймовірна усмішка, що випромінює сонце та тепло.

Джамала
Джамала у чорній сукні-халаті / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала позує біля фортепіано / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Вагітна Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Джамала
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