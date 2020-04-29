У сукні-халаті: вагітна Джамала замилувала мережу стильним образом
Українська виконавиця Джамала продовжує влаштовувати домашні фотосесії на карантині та ділитися новими яскравими образами. Днями вона поширила серію чарівних фото, на яких постала у сукні-халаті.
Переможниця Євробачення-2016 в ізоляції не сумує. Вона грається із синочком Еміром, влаштовує онлайн-концерт та хизується стильними образами. Її особиста сторінка в інстаграмі наповнена красивими світлинами з домашніх фотозйомок.
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Джамала не перестає вражати прихильників ніжними аутфітами під час другої вагітності. На чергових знімках співачка постала у чорній сукні-халаті з чарівним принтом у вигляді білих лебедів. Доповнила вбрання чокером чорного кольору.
Завершила карантинний образ сяючим макіяжем з чорними стрілками на повіках та коричневою впомадою на губах. На її обличчі сяє неймовірна усмішка, що випромінює сонце та тепло.
Джамала у чорній сукні-халаті / Instagram / @jamalajaaa
Джамала позує біля фортепіано / Instagram / @jamalajaaa
Вагітна Джамала / Instagram / @jamalajaaa
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