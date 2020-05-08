У сукні із купюр: Аманда Голден вразила ефектним образом

Відома британська телеведуча та акторка Аманда Голден з'явилася на публіці в ефектному та яскравому аутфіті. Вона приїхала на роботу у сукні із купюр.

Аманда працює на одній із лондонських радіостанцій, де веде власне шоу. Вона вирішила зробити черговий експеримент зі стилем і прийшла на роботу в екстравагантній сукні.

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Вранці Голден вирушила на студію Global Radio в Лондоні, де вона є ведучою шоу Heart FM Breakfast.

Для чергового робочого дня вона одягнула пишну сукню з розрізом на тонких бретелях і зі шлейфом. Вбрання викликало чималий інтерес у публіки, адже було створене із грошових купюр. Поєднала його із босоніжками бежевого кольору на підборах.

Доповнила образ тонкою золотою підвіскою. Волосся знаменитість вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках та рожевою помадою на губах. Манікюр в зірки був бордового кольору.



Аманда Голден у сукні із купюр / Фото: Getty Images



Аманда Голден приїхала на роботу в ефектній сукні / Фото: Getty Images