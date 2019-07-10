У сукні кольору фуксії: ефектний вихід королеви Іспанії Летиції задає тренд

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Представниця іспанської королівської сім'ї Летиція вкотре підтвердила свій статус ікони стилю. Дружина короля Іспанії відвідала засідання Королівської ради у справах інвалідів та церемонію вручення премії "Королева Летиція 2018". Події пройшли в театрі Корраль-де-Комедіас в місті Альмагро.

Для виходу стилісти Летиції підготували яскраву та сміливу сукню кольору фуксії бренду Carolina Herrera з відкритими руками.

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Доповнили образ королеви Іспанії бежеві туфлі-човники на підборах Steve Madden з прозорими вставками. Ціна взуття на офіційному сайті є близько 100 доларів. Додали елегантності жінці сережки від Tous.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Що цікаво, Летиція часто повторює свої образи та приміряє вбрання від демократичних брендів. До прикладу одягає однакову сукню, або ж виходить в одній парі взуття декілька разів. Завдяки цьому представниця королівсткої сім'ї стала близькою для іспанців.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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