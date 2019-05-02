У сукні кольору неба: королева Єлизавета ІІ організувала урочистий прийом

1695 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / www.gettyimages.com

Британська королева Єлизавета ІІ у 93 роки продовжує вражати громадськість яскравими образами. Днями Її Величність провела в Букінгемському палаці урочистий прийом, на який прийшла в елегантній блакитній сукні.

Єлизавета ІІ не тільки бере участь у світських та урочистих заходах Великобританії, але й організовує знакові зустрічі у своїй резиденції. Так, днями у Букінгемському палаці відбулась анонсована аудієнція з послом Еквадору Гайме Марчану Ромеро та Верховним комісаром Бангладешу Сайду Муна Таснімом, які прийшли до Її Величності у супроводі своїх чарівних дружин. 

Читайте також: Королева Єлизавета ІІ здійснила публічний вихід у день свого народження: чарівні фото

Для особливої зустрічі з високопосадовцями королева ретельно підготувалась, підібравши вишуканий та елегантний одяг. Перед гостями Її Величність постала у блакитній сукні прямого крою, яка мала біле квіткове оздоблення на талії. Ніжний образ Єлизавета ІІ доповнила улюбленими прикрасами із перлин.

За традицією, королева не забула й про маленьку сумочку від Launer та взуття на стійких підборах. Завершити look Єлизавета ІІ вирішила акуратною укладкою волосся та бордовою помадою. 

Королева Єлизавета ІІ під час офіційного прийому
Королева Єлизавета ІІ під час офіційного прийому / Getty Images

Ефектний образ Єлизавети ІІ
Ефектний образ Єлизавети ІІ / Getty Images

Згідно із фото, Її Величність мала чудовий настрій та з усмішкою зустрічала гостей Букінгемського палацу. А вже за зачиненими дверима Єлизавета ІІ провела заплановану бесіду. 

blog_ava
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
сьогодні
5512
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
сьогодні 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
5510
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
1 травня 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3938
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1 травня 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9560
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 2097
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 квітня 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 863
Новини
Більше новин
Залиште відгук