У сукні кольору неба: королева Єлизавета ІІ організувала урочистий прийом

Британська королева Єлизавета ІІ у 93 роки продовжує вражати громадськість яскравими образами. Днями Її Величність провела в Букінгемському палаці урочистий прийом, на який прийшла в елегантній блакитній сукні.

Єлизавета ІІ не тільки бере участь у світських та урочистих заходах Великобританії, але й організовує знакові зустрічі у своїй резиденції. Так, днями у Букінгемському палаці відбулась анонсована аудієнція з послом Еквадору Гайме Марчану Ромеро та Верховним комісаром Бангладешу Сайду Муна Таснімом, які прийшли до Її Величності у супроводі своїх чарівних дружин.

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Для особливої зустрічі з високопосадовцями королева ретельно підготувалась, підібравши вишуканий та елегантний одяг. Перед гостями Її Величність постала у блакитній сукні прямого крою, яка мала біле квіткове оздоблення на талії. Ніжний образ Єлизавета ІІ доповнила улюбленими прикрасами із перлин.

За традицією, королева не забула й про маленьку сумочку від Launer та взуття на стійких підборах. Завершити look Єлизавета ІІ вирішила акуратною укладкою волосся та бордовою помадою.



Королева Єлизавета ІІ під час офіційного прийому / Getty Images



Ефектний образ Єлизавети ІІ / Getty Images

Згідно із фото, Її Величність мала чудовий настрій та з усмішкою зустрічала гостей Букінгемського палацу. А вже за зачиненими дверима Єлизавета ІІ провела заплановану бесіду.