У сукні-пуховику: акторка Шейлін Вудлі здивувала образом на червоній доріжці

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Шейлін Вудлі у сукні-пуховику / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шейлін Вудлі, найбільш відома за ролями у серіалі "Велика маленька брехня" та "Дивергент", зуміла приголомшити публіку своїм вбранням. Для урочистої церемонії вона підібрала сукню-пуховик.

2 грудня у Лондоні відбулась урочиста церемонія The Fashion Awards 2019. Урочиста подія відбулась у королівському Albert Hall, тому на червоній доріжці можна було побачити чимало голлівудських зірок та знаменитих моделей. Однак всіх їх зуміла затьмарити 28-річна Шейлін Вудлі.

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На популярний захід акторка обрала синю сукню-пуховик з капсульної колекції Moncler Genius. Вбрання було вечірнім, тому журналісти не зуміли побачити, яке взуття підібрала Шейлін Вудлі. Окрім цього, незвична дизайнерська сукня була прикрашена накидкою із капюшоном, що виглядало дуже ефектно. Шейлін зібрала волосся у зачіску, щоб всі учасники церемонії змогли роздивитись її вбрання. 

Акторка Шейлін Вудлі
Акторка Шейлін Вудлі / Getty Images

Шейлін Вудлі у сукні-пуховику
Шейлін Вудлі у сукні-пуховику / Getty Images

Зірка "Дивергенту" – не єдина, хто постав у вбранні від бренду Moncler Genius. Ефіопська модель Лія Кебеде красувалась на урочистій цермонії у спідниці-пуховику та білій футболці. 

Модель Лія Кебеде у Лондоні
Модель Лія Кебеде у Лондоні / Instagram / @liyakebede

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Голлівуд
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