У сукні-сорочці кольору хакі: Меган Маркл здійснила стильний вихід під час африканського туру

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Макрл в рамках африканського туру у вівторок, 1 жовтня, відвідала некомерційну організацію ActionAid у Йоганнесбурзі.

Зранку Меган Маркл відвідала місцевий університет, де провела лекцію для жінок. Згодом дружина принца Гаррі завітала в організацію ActionAid, метою якої є боротьба з бідністю і несправедливістю у всьому світі. Герцогиня Сассекська взяла участь у дискусії про гендерне насильство.

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Вже 2 жовтня африканський тур Меган Маркл, принца Гаррі і їхнього сина Арчі завершиться. Більшу частину своїх виступів Маркл присвятила проблемам, з якими стикаються жінки в Південній Африці, серед них – насильство і дискримінація на основі статі. У такий спосіб жінка не приховує своєї феміністичної позиції.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Для офіційного виходу Меган приміряла сукню-сорочку темно-зеленого відтінку з поясом, який робить акцент на талії. Цікаво те, що ексакторка вже з'являлася у схожих платтях. За словами модного експерта Рошель Вайт, як пише Express, герцогиня Сассекська обрала декілька схожих "аутфітів" через те, що вони ідеально дивляться на будь-якій фігурі.

"Найкраще в цих сукнях-сорочках – це те, що вони підходять під фігури багатьох людей", – зазначила Рошель Вайт.

Меган Маркл
​Меган Маркл / Getty Images

Додамо, африканський тур є важливим не лише для подружжя, а й для Великобританії. Саме Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй організувало поїздку.

Меган Маркл
​Меган Маркл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я Африка
Джерело: LifeStyle 24
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