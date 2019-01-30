У сукні та на підборах: Меган Маркл зачарувала ніжним образом для театру
Вагітна герцогиня Сассекська продовжує підкорювати світ ніжними образами. У середу, 30 січня, Меган Маркл засвітила світлу сукню, яка приголомшила мережу.
Чарівна Меган Маркл, яка весною вперше стане мамою, не припиняє з'являтись на публіці. Герцогиня Сассекська відвідала Королівський національний театр, що розташований у мальовничому районі Лондона на березі Темзи.
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Це вперше Меган Маркл прийшла до закладу в ролі нового патрона, тому спершу взяла участь в організованій екскурсії. Для неї театральне середовище дуже рідне, адже до заміжжя дружина принца Гаррі була акторкою. Представники Національного театру радо зустріли герцогиню Сассекську, а їх учні показали міні-виставу для вагітної знаменитості.
Для світського виходу чарівна Меган Маркл вбрала світлу сукню від Brandon Maxwell, яка підкреслила її вагітний живіт. Одяг вона доповнила брендовим піджаком такого ж кольору та взуттям на підборах. Стильний маленький клатч із золотими вставками від Carolina Herrera завершив образ герцогині Сассекської.
Цього разу представниця Букінгемського палацу вирішила сплести своє розкішне волосся в елегантну зачіску. Лаконічний макіяж доповнив ніжний look Меган Маркл.
Меган Маркл у Лондоні / Getty Images
Меган Маркл на екскурсії Національним театром / Twitter / @KensingtonRoyal
Вагітна герцогиня Сассекська / Twitter / @KensingtonRoyal
Меган Маркл стала патроном Національного театру / Twitter / @KensingtonRoyal
Меган Маркл зачарувала ніжним образом / Twitter / @KensingtonRoyal
Вагітна Меган Маркл поспілкувалась з молодими акторами / Twitter / @KensingtonRoyal
Раніше королева Єлизавета ІІ передала Меган Маркл два своїх патронажі – Королівський національний театр і Асоціацію університетів Співдружності (Association of Commonwealth Universities). В останній день січня герцогиня Сассекська здійснить перший візит до ACU та дізнається про проблеми освіти. Окрім цього, дружина принца Гаррі відтепер опікується благодійними проектами Smart Works і Mayhew. Організації допомагають жінкам працевлаштуватись та дбають про безпритульних людей і тварин.