У сукні-тренчі: стильна Меган Маркл зустрілася із вдовою Нельсона Мандели – експрезидента ПАР

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Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел
Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел / www.gettyimages.com

У середу, 2 жовтня, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які завершують африканський тур, зустрілися з вдовою колишнього президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели – Грасою Машел.

Принц Гаррі та Меган Маркл, які подорожують зі своїм 4-місячним сином Арчі, зустрілися з вдовою Нельсона Мандели Грасою Машел в Йоганнесбурзі в останній день своєї подорожі Африкою.

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Для зустрічі ексакторка, яка потрапила у топ-500 найвпливовіших людей у галузі моди за версією видання Business of Fashion, одягнула стильне плаття-міді, яке зроблене у вигляді тренчу з колекції House of Nonny, вартість якого 820 доларів. Додамо, що у схожій сукні Маркл декілька разів з'являлася на офіційних заходах, а також одягала схоже вбрання для першого публічного виходу перед журналістами після народження первістка. 

Доповнили "аутфіт" Меган пояс у тон, який зробив акцент на її талії, і нюдові туфлі-човники на підборах. Стилісти акуратно зібрали волосся дружини принца Гаррі у пучок і завершили beauty-look легким макіяжем у природніх відтінках.

Граса Машел виглядала не менш ефектно у максісукні блакитного кольору з квітковим принтом.

Як пише видання Daily Mail, тур герцога і герцогині Сассекських закінчиться, коли вони зустрінуться з президентом Південно-Африканської Республіки Матамелою Сирілом Рамафосою і першою леді Тшепо Мотцепе.

Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел
​Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел / Getty Images

Меган Маркл і Граса Машел
​Меган Маркл і Граса Машел / Getty Images

Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел
Меган Маркл, принц Гаррі і Граса Машел / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Африка
Джерело: LifeStyle 24
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