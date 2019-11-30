У сукні від Balenciaga: Селін Діон вразила розкішним сценічним образом

Знамениту співачку Селін Діон у 51 рік з легкістю можна назвати однією з головних модниць світу. Артистка щоразу вражає прихильників ефектними вбраннями, вміло поєднуючи в образах елегантність та сексуальність. Та і сценічне вбрання Селін може заворожувати.

Це Селін Діон довела під час перформансу у Нью-Йорку. Концерт поп-діва організувала напередодні Дня подяки та анонсувала, що всі американці зможуть переглянути її виступ під час святкового обіду. Трансляцію шоу вів один із популярних телеканалів.

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До знакового виступу Селін Діон ретельно підготувалась, створивши ефектний мультимедійний супровід та декорації. Подбала артистка і про сценічне вбрання, яке виглядало неперевершено. Селін постала перед меломанами у розкішній шовковій сукні від іспанського бренду Balenciaga. Вбрання мало асиметричний крій та оголювало струнку ногу співачки і плечі. Образ Селін Діон доповнила сережками від Chopard, які поєднали біле золото і великі сапфіри в обрамленні розсипу діамантів.



Селін Діон / Vogue



Селін Діон на концерті в Нью-Йорку / Instagram / @celinedion



Розкішний образ Селін Діон / Instagram / @celinedion

Ймовірно, синій колір – один з улюблених для Селін Діон. У гардеробі артистки є кілька ефектних сценічних костюмів, які вже встигли підкорити мережу. Зокрема, на фестивалі BST Hyde Park, який відгримів у Монреалі у липні 2019 року, вона постала перед глядачами у блискучому синьому костюмі. Вбрання підкреслило струнку фігуру зірки, а Селін Діон із задоволенням танцювала під власні пісні.