У сукні від Balenciaga: Селін Діон вразила розкішним сценічним образом

760 Читать новость на русском
Селін Діон у Нью-Йорку / vogue.ua

Знамениту співачку Селін Діон у 51 рік з легкістю можна назвати однією з головних модниць світу. Артистка щоразу вражає прихильників ефектними вбраннями, вміло поєднуючи в образах елегантність та сексуальність. Та і сценічне вбрання Селін може заворожувати.

Це Селін Діон довела під час перформансу у Нью-Йорку. Концерт поп-діва організувала напередодні Дня подяки та анонсувала, що всі американці зможуть переглянути її виступ під час святкового обіду. Трансляцію шоу вів один із популярних телеканалів.

Читайте також: 51-річна Селін Діон постала без макіяжу у новому кліпі "Imperfections": відверте відео

До знакового виступу Селін Діон ретельно підготувалась, створивши ефектний мультимедійний супровід та декорації. Подбала артистка і про сценічне вбрання, яке виглядало неперевершено. Селін постала перед меломанами у розкішній шовковій сукні від іспанського бренду Balenciaga. Вбрання мало асиметричний крій та оголювало струнку ногу співачки і плечі. Образ Селін Діон доповнила сережками від Chopard, які поєднали біле золото і великі сапфіри в обрамленні розсипу діамантів.

Селін Діон
Селін Діон / Vogue

Селін Діон на концерті в Нью-Йорку
Селін Діон на концерті в Нью-Йорку / Instagram / @celinedion

Розкішний образ Селін Діон
Розкішний образ Селін Діон / Instagram / @celinedion

Ймовірно, синій колір – один з улюблених для Селін Діон. У гардеробі артистки є кілька ефектних сценічних костюмів, які вже встигли підкорити мережу. Зокрема, на фестивалі BST Hyde Park, який відгримів у Монреалі у липні 2019 року, вона постала перед глядачами у блискучому синьому костюмі. Вбрання підкреслило струнку фігуру зірки, а Селін Діон із задоволенням танцювала під власні пісні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

 

Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
сьогодні
6118
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 3922
сьогодні 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 7712
29 листопада 18:59 10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Юлія Турелик 2132
29 листопада 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
Юлія Гілей 6377
29 листопада 17:21 Чорна п'ятниця в Києві: на які концерти можна потрапити із вигідною знижкою – перелік
Уляна Журба 358
Новини
Більше новин
Залиште відгук