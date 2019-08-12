У сукні-вишиванці: Демі Мур одягнула вбрання українського бренду

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Демі Мур
Демі Мур / Instagram / @moore2d

Українська вишиванка стала трендом серед зірок, адже чимало представників шоу-бізнесу одягають її для світських та буденних виходів. Так, днями голлівудська акторка Демі Мур вийшла на прогулянку у сукні з колекції українського бренду Vita Kin.

Фото у смарагдовій вишиванці Демі Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вартість сукні-вишиванки на офіційному сайті – 1750 доларів.

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У такому образі акторка ефектно підкреслила глибоке декольте, а також зробила акцент на талії. На світлині зірка позує в окулярах та хустці на голові. Демі на руках тримає свого домашнього улюбленця Мерпла.

"Мерпл робить відвертим будь-який образ. Але моїй сукні від Vita Kin це аж ніяк не шкодить" – додала Мур у підписі.

Демі Мур
Демі Мур / Instagram / @moore2d

демі мур
Демі Мур / Instagram / @dailymoore_

Додамо, у березні Демі Мур завітала на урочисте святкування 10-ої річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг. Для виходу вона також приміряла сукню-вишиванку жовтого кольору від українського дизайнера Vita Kin.

Демі Мур
Демі Мур / Instagram / @dailymoore_

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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