У сукні з чималим декольте: Тіна Кароль вразила образом на "Танцях з зірками"

Українська співачка Тіна Кароль погодилась бути постійною ведучою проєкту "Танці з зірками 2019". Відтак щоразу поп-діва виходить на паркет у супроводі Юрія Горбунова, демонструючи розкішні образи. Однак інколи сукні Тіни Кароль виглядають дещо пікантно.

У третьому ефірі "Танців з зірками 2019" артистка вийшла на паркет у розкішному вечірньому вбранні з блиском. Сукня Тіни Кароль мала стильний шлейф та підкреслювала струнку фігуру зірки. Однак всі глядачі звернули увагу на зону декольте: плаття пікантно оголювало її груди та демонструвало відсутність спідньої білизни.

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

До такого гарячого образу Тіна Кароль підібрала взуття на підборах. Романтичне хвилясте волосся та макіяж з акцентом на червоні губи завершили look артистки.

Раніше Тіна Кароль теж приголомшувала глядачів розкішними образами. Так, у дебютному випуску вона постала перед камерами у сріблястій сукні з великим розрізом на нозі, а у другому – в чорному платті з прозорим блискучим низом.

"Танці з зірками"

– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.