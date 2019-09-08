У сукні з чималим декольте: Тіна Кароль вразила образом на "Танцях з зірками"

1174 Читать новость на русском
Танці з зірками 2019: образи Тіни Кароль
Танці з зірками 2019: образи Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль погодилась бути постійною ведучою проєкту "Танці з зірками 2019". Відтак щоразу поп-діва виходить на паркет у супроводі Юрія Горбунова, демонструючи розкішні образи. Однак інколи сукні Тіни Кароль виглядають дещо пікантно.

У третьому ефірі "Танців з зірками 2019" артистка вийшла на паркет у розкішному вечірньому вбранні з блиском. Сукня Тіни Кароль мала стильний шлейф та підкреслювала струнку фігуру зірки. Однак всі глядачі звернули увагу на зону декольте: плаття пікантно оголювало її груди та демонструвало відсутність спідньої білизни. 

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

До такого гарячого образу Тіна Кароль підібрала взуття на підборах. Романтичне хвилясте волосся та макіяж з акцентом на червоні губи завершили look артистки. 

Раніше Тіна Кароль теж приголомшувала глядачів розкішними образами. Так, у дебютному випуску вона постала перед камерами у сріблястій сукні з великим розрізом на нозі, а у другому – в чорному платті з прозорим блискучим низом. 

"Танці з зірками"
– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

blog_ava
Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж: весільні фото
8 вересня
8517
Теги: LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Заборонений": загравання з ЛГБТ, Медведчук, бранці Кремля та інші гострі кути кіно про Стуса
8 вересня 21:33 "Заборонений": загравання з ЛГБТ, Медведчук, бранці Кремля та інші гострі кути кіно про Стуса
Катерина Петренко 665
Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
8 вересня 20:21 Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
Богданна Рибак 1678
Стильний total black: знаменитості, які приголомшили виходом на Венеційському кінофестивалі
7 вересня 19:38 Стильний total black: знаменитості, які приголомшили виходом на Венеційському кінофестивалі
1343
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
6 вересня 11:59 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 82466
Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
6 вересня 11:20 Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
395
Новини
Більше новин
Залиште відгук