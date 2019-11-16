У сукні з декольте і розрізом: вагітна Дженна Деван приголомшила ефектним образом

Колишня дружина Ченніга Татума Дженна Деван, яка вагітна другою дитиною від бойфренда Стіва Казі, відвідала щорічне освітлення різдвяної ялинки у торговому центрі The Americana at Brand у Каліфорнії.

На заході, який відбувся 14 листопада, вагітна другою дитиною Дженна Деван вразила гарячим образом.

Читайте також: В шкіряних штанах і з двома сумками Chanel: Селін Діон демонструє street style образ у Нью-Йорку

Для виходу колишня дружина Ченнінга Татума одягнула красиве темно-синє плаття, яке підкреслило не лише округлий живіт акторки, а й її розкішну фігуру.

Вечірня сукня Деван з відвертим декольте та розрізом від стегна була прикрашена також чорним мереживом на талії, манжетах та на грудях.

Додамо, вже незабаром Дженна має народити малюка. Її коханий Стів Казі раніше натякнув, що у них може народитись хлопчик.

"Я навіть не можу почати описувати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю", – поділився чоловіку соціальних мережах.



Дженна Деван / Getty Images



​Дженна Деван / Getty Images