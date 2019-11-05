У сукні з голографічним ефектом: Ешлі Грем на останніх тижнях вагітності завітала на премію

Популярна plus-size модель Ешлі Грем завітала на 16 церемонію вручення премій CFDA / Vogue Fashion Fund Awards, яка пройшла 4 листопада у Нью-Йорку.

На заході журнал Vogue і Рада модних дизайнерів нагороджують молодих американських дизайнерів. Так, однією з гостей стала Ешлі Грем, яка веде насичене світське життя, незважаючи на вагітність.

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Для виходу на зіркову доріжку модель приміряла чарівне плаття довжини міді з голографічним ефектом. Сукня з колекції Christopher John Rogers переливається у двох відтінках: від м'ятного до кольору стиглого фіолетового винограду. Обтисле вбрання пікантно підкреслило округлий живіт Грем. Доповнюють look майбутньої мами сріблясті босоніжки на шпильках.



Ешлі Грем / Getty Images

Про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.



Ешлі Грем / Getty Images