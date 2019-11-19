У сукні з квітами і шкіряній куртці: королева Іспанії Летиція здійснила світський вихід

У вівторок, 19 листопада, іспанська королева Летиція разом зі своє свекрухою королевою Софією здійснила публічний вихід у Мадриді.

Найважливіші жінки з життя іспанського короля Філіппа VI підготували яскраві вбрання для виходу у світ. Так, ексжурналістка Летиція обрала вишукану рожеву сукню-міді у дрібний квітковий принт коричневого кольору.

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Стилісти королеви Іспанії підібрали їй класичні туфлі-човники на підборах, шкіряну куртку і клатч у тон візерункам на платті. Також жінка підкреслила струнку фігуру в об'ємному вбранні ремінцем на талії.

Мама короля Іспанії вразила не менш ефектним "аутфітом". 81-річна Софія обрала темні широкі штани і кольорову блузку, яку доповнює жакет кольору фуксії. Такий сміливий колір став чудовим рішенням для свекрухи Летиції, який перетворив образ у дуже актуальне та свіже поєднання.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція і королева Софія / Getty Images