У сукні з квітами і шкіряній куртці: королева Іспанії Летиція здійснила світський вихід

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Королева Софія і королева Летиція / gettyimages.com

У вівторок, 19 листопада, іспанська королева Летиція разом зі своє свекрухою королевою Софією здійснила публічний вихід у Мадриді.

Найважливіші жінки з життя іспанського короля Філіппа VI підготували яскраві вбрання для виходу у світ. Так, ексжурналістка Летиція обрала вишукану рожеву сукню-міді у дрібний квітковий принт коричневого кольору.

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Стилісти королеви Іспанії підібрали їй класичні туфлі-човники на підборах, шкіряну куртку і клатч у тон візерункам на платті. Також жінка підкреслила струнку фігуру в об'ємному вбранні ремінцем на талії.

Мама короля Іспанії вразила не менш ефектним "аутфітом". 81-річна Софія обрала темні широкі штани і кольорову блузку, яку доповнює жакет кольору фуксії. Такий сміливий колір став чудовим рішенням для свекрухи Летиції, який перетворив образ у дуже актуальне та свіже поєднання.


Королева Летиція / Getty Images

Королева Софія і королева Летиція
Королева Летиція і королева Софія / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
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