У сукні з квітковою вишивкою: королева Іспанії Летиція здійснила публічний вихід

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Іспанська королівська сім'я
Іспанська королівська сім'я / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція, яку вважають іконою стилю, завітала на прийом, організований для переможців премії Принцеси Астурійської.

Разом з Летицією був її чоловік король Філіпп VI і дві дочки – Леонор і Софія. Захід відбувся в готелі Reconquista в Ов'єдо.

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Для виходу іспанська королева приміряла сіру сукню-міді з вишитими квітами і бантом на шиї. Плаття Летиція обрала з колекції іспанського бренду Pertegaz.

Завершили образ ексжурналістки класичні чорні човники на підборах. Також стилісти зібрали волосся дружини Філіппа VI у лаконічний хвіст, щоб зачіска не відволікала уваги від оригінального вбрання.

Іспанська королівська сім'я
Королева Іспанії Летиція з дочкою / Getty Images

Іспанська королівська сім'я
Іспанська королівська сім'я / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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