У сукні з металевим ефектом: Сара Джесіка Паркер на бродвейській прем'єрі "Гаррі Поттера"

Зірка серіалу "Секс і місто" (Sex and the City) Сара Джесіка Паркер стала спеціальною гостею прем'єри п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) на Бродвеї, авторами якої стали письменниця Джоан Роулінг і режисер Джон Тіффані.

Для прем'єри у Нью-Йорку Сара Джесіка Паркер одягнула ефектну сукню-міді з глибоким декольте з колекції ізраїльського бренду Maskit. Плаття має цікаве забарвлення тканини – баклажановий колір з металевим відтінком виглядає ідеально зі засмагою і білявим волоссям акторки. Читайте також: У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають Доповнили образ виконавиці ролі Керрі Бредшоу блискучі босоніки на підборах від власного бренду, вартістю 365 доларів.

Сара Джесіка Паркер / Getty Images Після п'єси акторка спілкувалася з прихильниками і позувала перед папараці. Згодом Паркер взяла в руки дерев'яну паличку і відчула себе чаклункою зі світу Гаррі Поттера. Фотографи відразу почали знімати Сару Джесіку у кумедних позах.

​Сара Джесіка Паркер / Getty Images До слова, прем'єра п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" відбулася в липні 2016 року в Лондоні і була поставлена ​​по восьмій книзі циклу про Гаррі Поттера.

​Сара Джесіка Паркер / Getty Images