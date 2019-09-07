У сукні з металевим ефектом: Сара Джесіка Паркер на бродвейській прем'єрі "Гаррі Поттера"

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Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Секс і місто" (Sex and the City) Сара Джесіка Паркер стала спеціальною гостею прем'єри п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) на Бродвеї, авторами якої стали письменниця Джоан Роулінг і режисер Джон Тіффані.

Для прем'єри у Нью-Йорку Сара Джесіка Паркер одягнула ефектну сукню-міді з глибоким декольте з колекції ізраїльського бренду Maskit. Плаття має цікаве забарвлення тканини – баклажановий колір з металевим відтінком виглядає ідеально зі засмагою і білявим волоссям акторки.

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Доповнили образ виконавиці ролі Керрі Бредшоу блискучі босоніки на підборах від власного бренду, вартістю 365 доларів.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Після п'єси акторка спілкувалася з прихильниками і позувала перед папараці. Згодом Паркер взяла в руки дерев'яну паличку і відчула себе чаклункою зі світу Гаррі Поттера. Фотографи відразу почали знімати Сару Джесіку у кумедних позах.

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

До слова, прем'єра п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" відбулася в липні 2016 року в Лондоні і була поставлена ​​по восьмій книзі циклу про Гаррі Поттера.

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Гаррі Поттер
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