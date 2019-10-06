У сукні з металу: 45-річна Пенелопа Крус завітала на Нью-Йоркський кінофестиваль
Акторка Пенелопа Крус займається наразі промокампанією фільму "Осина мережа" (Wasp Network), режисером якого виступив Олів'є Ассаяс.
Запальна Пенелопа Крус завітала на прем'єру стрічки на Нью-Йоркському кінофестивалі. Для червоної доріжки актриса приміряла яскраву сукню улюбленого бренду Chanel.
Читайте також: Як стильно носити червоний жакет: casual-образ від Пенелопи Крус
Чорне плаття без бретелей було прикрашено золотою і срібною аплікацією з металевим ефектом. Образ Крус доповнив золотий клатч. Стилісти Пенелопи розпустили їЇ рівне волосся, а також зробили легкий макіяж, підкресливши натуральну красу іспанки.
У стрічці "Осина мережа" йдеться про історію групи кубинських співробітників антитерористичної розвідки, які були арештовані в США у вересні 1998 року і засуджені за кілька злочинів.
Пенелопа Крус / Getty Images
Пенелопа Крус / Getty Images
Вибір редакції
-
Довіряти не можна ревнувати: Потап розповів, що думає про оголені знімки Насті Каменськихсьогодні , 14:33
-
Український дизайнер Андре Тан вперше показав свою колекцію у Парижі: фото5 жовтня , 17:37
-
Я стала нікчемною, – Анджеліна Джолі вперше заговорила про розлучення з Бредом Піттом5 жовтня , 13:29