У сукні з металу: 45-річна Пенелопа Крус завітала на Нью-Йоркський кінофестиваль

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / www.gettyimages.com

Акторка Пенелопа Крус займається наразі промокампанією фільму "Осина мережа" (Wasp Network), режисером якого виступив Олів'є Ассаяс.

Запальна Пенелопа Крус завітала на прем'єру стрічки на Нью-Йоркському кінофестивалі. Для червоної доріжки актриса приміряла яскраву сукню улюбленого бренду Chanel.

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Чорне плаття без бретелей було прикрашено золотою і срібною аплікацією з металевим ефектом. Образ Крус доповнив золотий клатч. Стилісти Пенелопи розпустили їЇ рівне волосся, а також зробили легкий макіяж, підкресливши натуральну красу іспанки.

У стрічці "Осина мережа" йдеться про історію групи кубинських співробітників антитерористичної розвідки, які були арештовані в США у вересні 1998 року і засуджені за кілька злочинів.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Пенелопа Крус Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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