У сукні з оголеною спиною: Даша Астаф'єва взяла участь в еротичній фотосесії

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Даша Астаф'єва знялась в еротичній фотосесії
Даша Астаф'єва знялась в еротичній фотосесії / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф'єва вже давно отримала статус секс-символу вітчизняного шоу-бізнесу. Все тому, що артистка вміє з легкістю перетворити скромний образ на пікантний, а її блог наповнений звабливими кадрами з фотосесій.

Щоразу Даша Астаф'єва вміло дивує своїх прихильників відвертими кадрами. Зірка з легкістю оголюється перед камерою та демонструє красу свого стрункого тіла. Окрім цього, співачка залюбки погоджується на незвичні зйомки, отримуючи від результатів чимало схвальних відгуків. 

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Днями епатажна зірка опублікувала серію пікантних кадрів з чергової фотосесії. Перед камерою Даша Астаф'єва постала у чорній приталеній сукні, яка підкреслила її фігуру. Вбрання мало повністю оголену спину, відтак артистка не вбрала під одяг спідню білизну, що додало сексуальності.

Автором зйомки стала фотограф Анка Фатєєва, яка працює як у Києві, так і в Москві. В кадрі митця Даша Астаф'єва не боялась бути розкутою, обираючи досить пікантні пози та демонструючи вигини свого тіла. У коментарі до світлин співачка зізналась, що на фото вона показала себе справжню.

"Можна, я буду такою, якою є у свої 33. Зі зморшками, від яких кайфую, тому що кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. З сивими волосинками, яким посміхаються такі ж як і я, маленькі дівчатка, які посивілі майже повністю в 16 та не встигають зафарбовувати ці зрадницькі прогалини. З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складочками, які пізно і вульгарно прибирати в мільйоні програм щодо поліпшення зовнішності... Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують", – поділилась Даша Астаф'єва. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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