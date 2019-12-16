У сукні з великим розрізом: Тіна Кароль показала сексуальне фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилась черговим сексуальним знімком. Цього разу артистка підкреслила свою фігуру маленькою чорною сукнею з великим розрізом.

Тіна Кароль вже давно може похизуватись званням секс-символу українського шоу-бізнесу. Все тому, що у вбраннях вона вміло поєднує витонченість і скромність із сексуальністю, роблячи акценти то на оголені ноги, то на пишний бюст. Не менш грайливою є офіційна інстаграм-сторінка зірки.

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Сьогодні, 16 грудня, Тіна Кароль поділилась черговою пікантною світлиною. Перед камерою вона постала у чорній сукні та колготах із повздовжньою стрічкою. Артистка закотила вбрання, звабливо оголивши свої ноги. Пікантності знімку додала поза, яку Тіна Кароль обрала: поп-діва лягла на підлогу та сперлась на крісло.

У дописі артистка зізналась, що автором фото була Анна Гончарова. Тіна Кароль раніше вже ділилась із прихильниками еротичними чорно-білими знімками, створеними у співпраці з фотографом. Тому у мережі припускають, що співачка опублікувала архівний кадр, який раніше вона не показувала прихильникам.

Відомом, що для зйомки Анни Гончарової зірка приміряла чорні сукні, боді, сексуальну білизну чи штани. Кожен буденний образ Тіна Кароль з легкістю перетворювала на стильний look, додаючи до світлин особливої пікантності.