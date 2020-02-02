У сукні з вишивкою: Кейт Міддлтон вразила виходом на церемонії BAFTA

У неділю, 2 лютого, до Лондона приїхали десятки голлівудських зірок, щоб поборотись за престижну нагороду BAFTA-2020. Кіноподію не оминули увагою представники британської королівської родини. За традицією, церемонію відвідали принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Сотні зірок, спалахи камер та розкішні вбрання на червоній доріжці – у Лондоні пройшла перша частина церемонії BAFTA-2020. Після організаторів до зали королівського Альберт-холлу зайшли запрошені актори та режисери. А от останніми на червону доріжку завітали гості, без яких шоу не розпочинається – представники монархії.

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Традиційно на церемонію прийшли принц Вільям і Кейт Міддлтон, які привітали всіх учасників та номінантів. Та чи не найбільшу увагу журналістів привернула сукня герцогині Кембриджської.

Для цього особливого виходу Кейт Міддлтон обрала світлу вечірню сукню із золотистою вишивкою у східному стилі. Вбрання від Alexander McQueen чудово підкреслило струнку фігуру британської красуні. А от ще більшої елегантності вигляду герцогині Кембриджської додала зачіска та макіяж, які дружині принца Вільяма зробили її особисті стилісти. Маленький клатч та прикраси з королівської родини завершили look приголомшливої Кейт.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон на BAFTA-2020 / Getty Images



Герцоги Кембриджські / Getty Images

Цікаво, що саме у цьому вбранні Кейт Міддлтон вже красувалась на церемонії BAFTA. У 2012 році вона також прийшла у біло-золотистій сукні, яка підкорила глядачів шоу. Тому і в 2020 році одяг виглядав неперевершено.



Архівне фото Кейт Міддлтон та принца Вільяма