У сукні за 6 тисяч доларів: Меланія Трамп приголомшила образом на урочистій вечері

Президент та перша леді США дедалі частіше демонструють на публіці ніжні почуття. Так, під час щорічної вечері Історичної асоціації Білого дому Дональд і Меланія Трамп показали ніжні обійми та поцілунки.

Як відомо, щороку у Східній залі резиденції президента США влаштовують знаковий захід – вечерю на честь Історичної асоціації. Цю некомерційну організацію заснувала у 1961 році тодішня перша леді США Жаклін Кеннеді. Відтак щороку глави Білого дому відзначають річницю створення урочистою вечерею.

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Дональд і Меланія Трамп вирішили не порушувати традицій. До запрошених гостей вони вийшли у розкішному та елегантному вбранні, яке прикувало увагу всіх учасників вечері. Зокрема, для урочистого заходу чарівна Меланія обрала чорну сукню з колекції Akris, вартість якої сягає 6 тисяч доларів. До вбрання перша леді підібрала туфлі на підборах та лаконічні прикраси. Водночас Дональд Трамп постав перед гостями у класичному чорному костюмі, білій сорочці та метелику.

Історична асоціація Білого дому була реальним партнером мого офісу упродовж останніх трьох років, допомагаючи фінансувати цю роботу і просувати важливу історію і вічну красу резиденції. Тому хочу подякувати вам усім за те, що ви сьогодні тут,

– наголосила під час виступу Меланія Трамп.

Однак не тільки ефектна поява привернула увагу до президентського подружжя. Дональд і Меланія показували ніжні стосунки на публіці. Зокрема, до учасників вечері вони вийшли, тримаючись за руки, а під час урочистого заходу пара ніжно обмінялась поцілунками.