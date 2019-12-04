У сукні за тисячу доларів: Кейт Міддлтон прийшла на урочистий прийом у Лондоні

Королева Єлизавета ІІ влаштувала урочистий прийом для учасників саміту НАТО. Подію не оминула увагою її улюблениця Кейт Міддлтон, яка постала перед гостями у стильній смарагдовій сукні.

3 грудня у Букінгемському палаці зібрались одні з найвпливовіших політиків світу, які приїхали до Лондона відзначити ювілейний рік існування НАТО. Окрім урочистостей вони візьмуть участь у важливому саміті. Та поки політична подія тільки стартувала, а Єлизавета ІІ запросила гостей до своєї резиденції.

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Не оминули увагою заходу і представники монархії. На прийомі Єлизавети ІІ можна було побачити Кейт Міддлтон, принцесу Анну, принца Чарльза з Каміллою. Чималу увагу журналістів привернула герцогиня Кембриджська, адже вона прийшла на прийом сама. Відомо, що принц Вільям наразі перебуває з 4-денним турне в Омані та Кувейті, відтак на заході Кейт була єдиною представницею цього подружжя.

Однак це не повпливало ані на настрій герцогині, ані на її вигляд. До гостей Кейт Міддлтон вийшла у смарагдовій сукні від дизайнерського бренду Emilia Wickstead. Вбрання коштує понад 1200 доларів, що й привернуло увагу ЗМІ, адже герцогиня Кембриджська зазвичай обирає бюджетний одяг. Проте урочистий прийом, на який завітала така модниця як Меланія Трамп, вимагав більш розкішного одягу, що і врахувала герцогиня.



Кейт Міддлтон одягнула брендову сукню / Instagram / @princewilliam_ina



Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцогиня Кемриджська з Джастіном Трюдо / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Чарльз і Камілла на зустрічі з Трампами / Getty Images



Образ королеви Єлизавети ІІ / Twitter / @KensingtonRoyal