У сукні за тисячу доларів: Кейт Міддлтон прийшла на урочистий прийом у Лондоні

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Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal

Королева Єлизавета ІІ влаштувала урочистий прийом для учасників саміту НАТО. Подію не оминула увагою її улюблениця Кейт Міддлтон, яка постала перед гостями у стильній смарагдовій сукні.

3 грудня у Букінгемському палаці зібрались одні з найвпливовіших політиків світу, які приїхали до Лондона відзначити ювілейний рік існування НАТО. Окрім урочистостей вони візьмуть участь у важливому саміті. Та поки політична подія тільки стартувала, а Єлизавета ІІ запросила гостей до своєї резиденції. 

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Не оминули увагою заходу і представники монархії. На прийомі Єлизавети ІІ можна було побачити Кейт Міддлтон, принцесу Анну, принца Чарльза з Каміллою. Чималу увагу журналістів привернула герцогиня Кембриджська, адже вона прийшла на прийом сама. Відомо, що принц Вільям наразі перебуває з 4-денним турне в Омані та Кувейті, відтак на заході Кейт була єдиною представницею цього подружжя. 

Однак це не повпливало ані на настрій герцогині, ані на її вигляд. До гостей Кейт Міддлтон вийшла у смарагдовій сукні від дизайнерського бренду Emilia Wickstead. Вбрання коштує понад 1200 доларів, що й привернуло увагу ЗМІ, адже герцогиня Кембриджська зазвичай обирає бюджетний одяг. Проте урочистий прийом, на який завітала така модниця як Меланія Трамп, вимагав більш розкішного одягу, що і врахувала герцогиня. 

Кейт Міддлтон одягнула брендову сукню
Кейт Міддлтон одягнула брендову сукню / Instagram / @princewilliam_ina

Кейт Міддлтон у Лондоні
Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кемриджська з Джастіном Трюдо
Герцогиня Кемриджська з Джастіном Трюдо / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Чарльз і Камілла на зустрічі з Трампами
Принц Чарльз і Камілла на зустрічі з Трампами / Getty Images

Образ королеви Єлизавети ІІ
Образ королеви Єлизавети ІІ / Twitter / @KensingtonRoyal

Принцеса Анна на прийому
Принцеса Анна на прийомі / Twitter / @KensingtonRoyal

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Велика Британія
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